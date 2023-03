Kleine elektrische Volvo EX30 komt volgend jaar, made in China

Door: BV

Volvo toonde vorige maand de EX90. Een grote SUV met tot zeven zitplaatsen. Die moet de Volvo XC90 opvolgen. En ja, vanzelfsprekend is hij helemaal elektrisch. De Zweden hebben namelijk niet genoeg aan dochteronderneming Polestar - ze willen zichzelf omturnen tot elektrisch automerk, nog voor dat in Europa (en alleen daar) een verplichting wordt.

Nieuwe Volvo EX30 zal online te koop zijn

Om dat mogelijk te maken komt er volgend jaar een model met een minder exotisch prijskaartje. Een instap-EV. Die krijgt de naam EX30. Een eerste teaser is daarvan vrijgegeven. Daaruit valt alleszins al af te leiden dat hij z’n compacte afmetingen zal paren aan een crossover-koetswerk. Tot daar geen verrassingen. Dat hij uiteindelijk zal aangeboden worden met verschillende batterijpakketten en vermogensvarianten, ligt voor de hand. Volgens de Volvo-propaganda moeten klanten ‘op die manier in staat zijn om het rijbereik te kiezen dat bij hun levensstijl en budget past’. Volvo droomt er ook openlijk van om voor de EX30 de dealers helemaal te negeren. Er wordt immers gemikt op jongere klanten.

Productie in China

Het formaat en het rijbereik moeten in staat zijn om de kosten te drukken, maar er is nog een factor. Net als de grootste Volvo’s op de Europese markt, zal ook deze EX30 ‘made in China’ zijn. Of het uitbreiden van EV-productiecapaciteit voor Volvo in China op de lange duur gevolgen heeft voor Volvo Gent, waar onder meer de elektrische XC40 (die nog XC40 Recharge heet) wordt gebouwd, is niet duidelijk.