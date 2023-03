492pk voor 750kg: zo zot is de nieuwe Donkervoort

Door: BV

Automerken horen altijd maar vaker tot een grote industriële groep. En toch zijn er een handvol dappere kleine merken die overeind blijven. Nicheconstructeurs die zonder uitzondering liefhebbers bedienen. De Caterhams, Ariëls en Morgans van deze wereld. Bij onze noorderburen, bij Lelystad, zit er ook zo één: Donkervoort. Dat merk bouwt nog altijd een sterk doorgedreven evolutie van de originele Lotus 7 - inmiddels nog nauwelijks herkenbaar. Groter, krachtiger en exotischer. Nieuwe producten van de artisanale Nederlandse fabrikant zijn zeldzaam. Maar dit is er wel een: de F22. Het is al pakweg een decennium geleden dat Donkervoort nog eens met zo’n evolutie uitpakte.

Is de nieuwe Donkervoort handig?

De nieuwe tweezitter behoudt alleszins een aantal kenmerken die Donkervoort zich inmiddels eigen maakte: vrijstaande voorwielen, een lange motorkap, de uitlaten aan de zijkanten… Alelmaal in een pakketje van amper 4 meter en 4 centimeter lang. Minder dan een VW Polo en toch… bijna 300 liter kofferinhoud. En een wegneembaar targadak in carbon, bovenop vlinderdeuren. Je zou hem bijna praktisch noemen.

Het merk heeft al een tijdje een liefdesrelatie met Audi, dat motoren levert. Ook nu weer: onder de kap zit de alom gejubelde 2,5l vijfcilinder. Daaruit wordt nu al 492pk en 640Nm gewrongen. En dat voor amper 750kg. Met andere woorden: een duivelse 666pk per ton. Een handgeschakelde vijfbak versluist dat allemaal naar de achterwielen.

Prestaties van een andere planeet

De prestaties lijken zo een beetje van een andere planeet. Vanuit stilstand naar 100km/u neemt amper 2,5 seconden in beslag. De topsnelheid van 290km/u is ook niet om mee te lachen, maar er is een cijfer dat nog belangrijker is: de auto weerstaat een zijdelingse acceleratie van 2,15G. Je kan er haast letterlijk rondjes mee draaien om andere supercars.

Helaas komen we nu aan de prijs: 260.000 euro. Een koopje voor de prestaties, maar natuurlijk een gigantische berg geld. Bezwaar lijkt dat niet te zijn: de Nederlanders zouden aanvankelijk maar 50 auto’s bouwen, maar toen die allemaal al verkocht werden, louter op basis van designschetsen, werd beslist om de productie te verhogen naar 75 auto’s. Er zijn er dus nog een handvol.