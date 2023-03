Vlaanderen zal pickups zwaarder belasten

Door: BV

Een pick-up wordt door de Vlaamse overheid aanzien als een bedrijfsvoertuig. Dat betekent dat ze vrijgesteld zijn van BIV en dat de jaarlijkse verkeersbelasting erop laag blijft. Reken op zo’n 150 euro. Of dat voertuig is ingeschreven op naam van een particulier of een bedrijf, maakt voor de fiscus niet uit. Maar in 2023 zal dat veranderen. Net als Wallonië al deed sinds begin 2022, mogen particulieren met een pick-up zich verwachten aan een forse belastingverhoging.

Pickups blijven populair, maar Vlaanderen wil ze kwijt

Dat pickups onder sommige mensen populair blijven, is niet verwonderlijk. Ze zijn groot, robuust, kunnen breed ingezet worden (voor hobby’s bijvoorbeeld) en terwijl de belasting op CO2-uitstoot ervoor zorgde dat echte terreinwagens voor veel particulieren onbetaalbaar werden, bleef de pick-up een betaalbaar alternatief omwille van de fiscale kwalificatie als bedrijfsvoertuig.

Traditie: voldongen feiten

Niet meer dus: het Vlaamse parlement besliste deze week over het einde van de BIV-vrijstelling en de lage verkeersbelasting voor particulieren. En zoals dat in Vlaanderen traditie is zullen die maatregelen zo snel ingaan dat de belastingbetaler geen tijd heeft om zich voor te bereiden. Voor particulieren zou de regeling al ingaan vanaf 1 januari 2023. Over dik twee weken dus. Particulieren die een pick-up in bestelling hebben, krijgen die maar beter nog dit jaar geleverd.