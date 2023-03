Corvette wordt compleet merk, SUV in de maak

Door: BV

Dat doen marketingjongens graag: een nieuw merk opzetten. Het ideale excuus om een nieuwe stijl uit te werken, een nieuwe keten op te zetten, een imago te beitelen. De autosector heeft er altijd al pap van gegeten, maar grote technologische omwentelingen zijn altijd een goede katalysator.

Submerk of merk

De jongste jaren zagen we op de kap van de elektrificatie een hele reeks submerken ontstaan. De EQ’s, i’s, Ioniqs en Mach-E’s van deze wereld. Soms een model, later een modellijn. Een merk binnen een merk. Maar er wordt bijna net zo vaak met hele merken gewerkt. Polestar voor Volvo. Cupra voor Seat. Twee gevallen waar de naam van een sportieve versie kiemde tot een compleet merk. Dat heeft als extra voordeel dat die naam klanten week moet maken in hun portefeuille. Ze teren in essentie op het premium imago van een product dat er niks mee te maken heeft. Beproefd marketingrecept.

Geen heilige huisjes

De lokroep van die extra dollars reikt ook tot General Motors - een specialist is het uitvinden, opkopen, weer verkopen, reïncarneren of botweg afslachten van merken. Denk maar aan Aston Martin, Volvo of Saturn, Hummer, Scion en Saab. Het nieuwste offer op het altaar: Corvette. Door GM uitverkoren om de aanhoudend hoge prijs van elektrische auto’s door de strot van de consument te krijgen. De voorstelling van een elektrische Corvette (die ogenschijnlijk E-Ray zou heten) is nakend. Maar dat is slechts de tip van de ijsberg. Onder het oppervlak wordt Corvette uitgewerkt tot een compleet merk. Er is sprake van een vierdeurs en - uiteraard - kan ook een crossover niet ontbreken. Dat je die tang perfect op een koe kan passen bewees Ford al met de Mustang Mach-E.

Een formele aankondiging kreeg General Motors nog niet over z’n lippen, maar het nieuws werd wel al links en rechts deskundig gelekt. Onbevestigd dus, maar straks wel gewoon realiteit. En met de nadruk op elektrische wagens en nieuwe verkoopskanalen (lees: kies op een website) is zelfs een Europese carrière niet uitgesloten.