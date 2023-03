Engelse universiteit na onderzoek: "dwangarbeid bij auto's uit China"

Door: BV

China maakt dan wel rasse schreden op economisch vlak, maar het blijft een niet-democratisch land dat het ogenschijnlijk niet altijd even nauw neemt met mensenrechten. Vanuit politieke hoek wordt daar omzeggens geen ophef meer over gemaakt. Maar af en toe duikt het toch nog eens op. Zo concludeert een onderzoek van Sheffield Hallam University dat er voor de productie van een brede waaier auto-onderdelen uit China gebruik gemaakt wordt van dwangarbeid. Dat zou met name zo zijn in de Xingjang-regio. Daar worden de Oeigoeren, een inheemse bevolkingsgroep, onderdrukt.

Bijna elk onderdeel uit China is 'betrokken'

De universitaire studie concludeert dat wanneer de ganse keten onder de loep wordt genomen, van het ginnen van grondstoffen, het verwerken ervan en de productie van de onderdelen zelf, bijna alle onderdelen met gebruik van dwangarbeid tot stand zijn gekomen. China ontkent dat er in de regio van Xinjiang dergelijke wanpraktijken plaatsvinden. De Verenigde Staten verboden afgelopen zomer wel expliciet de invoer van goederen uit China die mede door middel van dwangarbeid tot stand kwamen.

De regio is erg intensief betrokken bij de productie van allerlei autocomponenten - alles van een simpel onderdeel tot volledige auto’s. Onder meer Tesla is in de regio aanwezig en Volkswagen (dat niet zo lang geleden nog in opspraak kwam voor een slechte behandeling van werknemers in de jaren zeventig en tachtig - toen in Latijns Amerika) heeft er een fabriek.

Volgens Sheffield Hallam University worden arbeiders uitgebuit in alle stappen van het productieproces: “ontginning, verwerking, productie en assemblage”.