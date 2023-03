Asterix en Obelix rijden met een Citroën

Door: BV

Probeer maar eens: een automerk in de kijker zetten in een film die eigenlijk plaatsvind in de oudheid. En toch is dat precies wat Citroën doet. Wanneer de jongste Asterix & Obelix-prent op 1 februari 2023 in première gaat, zal Asterix het stuur nemen van wat overduidelijk een Citroën is. De designers van het merk zijn er drie maanden mee in de weer geweest.

Een 'Concept Char' getrokken door 2 paarden

Het is geen ‘concept car’, maar een ‘concept char’ - van ‘chariot’. Frans voor strijdwagen. Onder die slimme benaming werkte het merk een vervoersmiddel uit dat onmiskenbaar knipoogt naar de legendarische 2pk. Z’n bolle achterzijde laat er geen twijfel over bestaan. En natuurlijk wordt het ding getrokken door 2 paarden. De dubbele chevron - het merklogo van Citroën - staat nogal onsubtiel achteraan op het ding, maar het is ook op een meer subtiele manier verwerkt in de wielen. Die zijn trouwens gemaakt uit gerecycleerde velgen. De koplampen van het eikenhouten koetswerk zijn Gallische helmen waarin vuurvliegjes huizen. Ze geven extra veel licht omdat ze gedrogeerd zijn met toverdrank. En zelfs de legendarische Citroën-ophanging komt aan bod. Het ding is voorzien van een ophanging uit everzwijnenblaas.

In ‘Asterix & Obelix in het Middenrijk’ wordt zelfs geknipoogd naar de James Bond-filmreeksen. Hoefnix stelt het heldenduo het nieuwe vervoermiddel voor en wijst op de talloze snufjes van het ding in wat overduidelijk een parodie op de beroemde ‘Q’ is.