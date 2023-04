CO2-neutrale brandstof maakt dure elektrische auto overbodig

Door: BV

Als het van Europa afhangt, dan kan je vanaf 2035 alleen nog maar een elektrische auto kopen. Eender voor wat je je auto wil of moet gebruiken. Omwille van de druk die zo’n geforceerde omschakeling zet op de toeleveringsketen zal die nog altijd erg duur zijn. Of hij milieuvriendelijker is om te maken, is nog altijd een open vraag - de Europese Commissie zegt sinds kort dat er meer onderzoek nodig is om dat vraagstuk te beantwoorden. Maar dat er geen CO2 uit de uitlaat komt, is zeker. Een eigenschap die ogenschijnlijk alles vergoelijkt. Toch zijn er wel degelijk alternatieven. Die komen steeds vaker en duidelijker aan het licht. Synthetische brandstoffen of zogeheten E-Fuels hebben op dat vlak een enorm potentieel. Ze maken het immers mogelijk om met elke bestaande auto CO2-neutraal te rijden.

Synthetische brandstoffen zijn CO2-neutraal

De investering in een dure elektrische auto is niet nodig. Sterker nog - je hoeft zelfs helemaal géén nieuwe auto te kopen.Steeds meer speler mengen zich op het strijdtoneel. Er zijn inmiddels brandstoffabrikanten die gedeeltelijk of volledig hernieuwbare brandstoffen aanbieden. Dat wil zeggen dat de CO2 die uit de uitlaat komt eerst gecapteerd is. Veel fabrikanten halen die echt uit de lucht. De feitelijke CO2-balans kan op die manier gehalveerd worden en sommige fabrikanten van synthetische brandstoffen, zoals Zero Petroleum of het Duitse P1 Fuels, beweren zelfs een volledige CO2-neutraliteit. De technologie interesseert zelfs enkele automobiele grootmachten. Motorgigant Volkswagen predikt bijvoorbeeld wel een rotsvast geloof in elektrisch autorijden, maar met subdivisie Porsche investeert het toch fors in de ontwikkeling van CO2-neutrale en uitstootarme brandstoffen. Het werkt daarvoor samen met Siemens Energy.

Waar kan je synthetische brandstof kopen en hoeveel kost ze?

Volgens fabrikanten van synthetische brandstof kan je ze gebruiken in zowel oude als nieuwe motoren en is het ook geen enkel probleem om ze te mengen met normale fossiele brandstoffen. En omdat er geen aardolie of andere zeldzame grondstoffen nodig zijn voor de productie zijn ze ook niet zo gevoelig aan macro-economische strubbelingen. Anders gezegd: een oorlog of kwaad land kan de prijs niet meteen doen stijgen, zoals dat de jongste tijd voor brandstof en elektriciteit wel het geval was.

Zo’n CO2-neutrale brandstof op de kop tikken is nu nog schier onbegonnen werk, maar er wordt naarstig aan het pad getimmerd. Ze zijn ook nog duur. P1 Fuels citeert een literprijs van om en bij de 5 euro, maar zegt dat de prijs over enkele jaren gelijk kan zijn aan die van fossiele brandstof. Zero Petroleum kost momenteel bijna 3000 (ja, drieduizend, het is geen tikfout) euro per liter, maar ook daar denkt men na verloop van tijd de prijs te kunnen laten zakken tot 3,4 euro per liter.

Eén land maakt vooruitgang, maar de rest van Europa reageert niet

Zweden, dat samen met z’n Scandinavische broers wordt aanzien als het mekka van de elektromobiliteit, is binnen Europa ook al het land dat het verst staat met hernieuwbare brandstoffen. HVO100, een hernieuwbaar dieselalternatief, is er beschikbaar in meer dan 200 normale tankstations. Sinds dit jaar zijn er officieel modellen beschikbaar met een HVO100-homologatie, met een officieel uitstootcijfer dat rekening houdt met de CO2-neutraliteit van de brandstof en daarom tot 80% minder uitstoot afficheert. De andere Europese overheden blijven vooralsnog halstarrig doof aan dat oor, maar de roep wordt wel steeds luider.