10 vragen over het Autosalon van Brussel 2023

Door: RVDB

Na twee jaar afwezigheid is het Salon van Brussel helemaal terug. De Heizel verandert weer in de grootste autoshowroom van het land. Loont een bezoek de moeite? Wat staat er op het programma en moet je zeker gezien hebben? We beantwoorden tien essentiële vragen.

1 - Wanneer vindt het Salon plaats?

Op vrijdag 13 januari 2023 is er de avant-première van 15 tot 23 uur. Het grote publiek wordt verwacht van zaterdag 14 januari tot en met zondag 22 januari 2023, telkens van 10 tot 19 uur. Op maandag 16 januari en vrijdag 20 januari zijn er nocturnes en blijven de deuren open tot 22 uur.

2 - Is dit een groot of klein Salon?

Het onderscheid tussen een ‘groot’ Salon (voor auto’s) en ‘klein’ Salon (voor bedrijfsvoertuigen) wordt niet meer gemaakt. Vanaf nu mogen de exposanten zelf kiezen welk soort voertuigen ze tonen, zonder quota. Op dit Salon staan dus ook bedrijfsvoertuigen, zoals de nieuwe Ford Transit Custom (voor het eerst ook elektrisch), de Volkswagen ID. Buzz Cargo of de elektrische pick-up Maxus T90 EV. Over ‘groot’ en ‘klein’ gesproken: de standen zijn kleiner dan gewoonlijk om de kosten te drukken (de totale oppervlakte van het salon is ongeveer gehalveerd, nvdr).

3 - Wat valt er allemaal te beleven?

Het Salon wil meer zijn dan een statische expositie en biedt ook heel wat animatie, voor jong en oud. Zo vind je in Paleis 9 een ‘e-sportszone’ met Formule 1-simulatoren en gameconsoles om virtueel te racen. Er staan historische Formule 1-wagens. Je kunt testen hoe snel jij een bandenwissel kunt uitvoeren in een pitstopwedstrijd. In de ‘forum dome’ met 150 zitplaatsen in Paleis 9 kun je infosessies volgen rond thema’s zoals de juiste aandrijfkeuze of fiscaliteit. In de Patio is er een klank- en lichtspektakel met historische auto’s. Voor het eerst wordt ook de winnaar van de prestigieuze Auto van het Jaar-verkiezing bekendgemaakt op het Salon. Alles is voorzien om er een leuke dag van te maken.

4 - Zijn er ook motorfietsen te zien?

Heel weinig. De motormerken toonden te weinig interesse om van dit Salon ook een echt motorsalon te maken. Vandaar de keuze van Febiac om volop de kaart te trekken van de auto’s. Twee uitzonderingen die de regel bevestigen: Honda en BMW Motorrad. Honda toont de CB750 Hornet, XL750 Transalp en CL500 Scrambler. BMW Motorrad brengt de CE 04, R 1250 GSA, R 18 Transcontinental en M 1000 RR mee. En dan zijn we rond.

5 - Hoe wordt de ‘100th anniversary edition’ gevierd?

Organisator Febiac omschrijft dit Salon als de ‘100th anniversary edition’ (in realiteit is het eigenlijk pas de 99ste keer dat er een autosalon plaatsvindt, nvdr). In de Patio wordt deze feesteditie gevierd met een show rond vijftien iconische automodellen. Het wordt een ervaring met licht, geluid, video en lasers. De getoonde iconen zijn modellen die elk op hun manier een grote maatschappelijke impact hadden en bij velen nostalgische gevoelens zullen opwekken. Paleis 5 krijgt een feestversiering.

6 - Zijn er veel premières?

Omdat er al twee jaar geen Salon was, zullen veel modellen nieuw zijn voor het publiek. En er zijn ook enkele premières. Organisator Febiac heeft ze geteld: 14 wereld- of Europese premières, 48 Belgische premières en 12 concept cars of prototypes. Een wereldpremière die al werd aangekondigd, is de Opel Astra Electric.

7 - Welke modellen moet je zeker gezien hebben?

Te veel om allemaal op te sommen, maar we doen een poging. De Volkswagen ID. Buzz wordt zeker een publiekstrekker. Bij Hyundai springt de gestroomlijnde Ioniq 6 in het oog. Abarth toont zijn eerste elektrische model (500e) en Polestar zijn eerste SUV (Polestar 3). BYD heeft met de elektrische Atto 3 een interessante compacte SUV in huis. Met de Microlino, Silence S04 en XEV Yoyo zijn er ook enkele opvallende elektrische vierwielers aanwezig. BMW toont onder meer de 3.0 CSL en i7. En dan staan er nog enkele prototypes zoals de Citroën Oli, Cupra UrbanRebel, Skoda Vision 7S of Audi A6 e-tron.

8 - Zijn er ook nieuwe merken?

Ja, opvallend veel merken komen voor de eerste keer naar het Salon en zijn nog relatief onbekend bij het grote publiek. Denk bijvoorbeeld aan de Kroatische sportwagen Rimac, de kleine elektrische vierwielers van Microlino, XEV en Silence of de Chinese elektrische auto’s van BYD. Passen ook in het rijtje Chinese nieuwkomers: BAIC, DFSK, Seres en SWM.

9 - Welke merken zijn afwezig?

In vergelijking met buitenlandse salons heeft Brussel een sterke vertegenwoordiging, goed voor 95 procent van de markt. Volvo en Ferrari sturen hun kat. Aiways wilde komen, maar moest afhaken omdat hun auto’s door covid niet tijdig uit China geraakten. Mercedes, Jaguar, Land Rover en Lotus hebben geen eigen stand, maar daar heeft de organisatie een mouw aan gepast met ‘The Avenue’. Dat is een gezamenlijke stand in Paleis 6 waar enkele merken elk maximaal drie auto’s tonen. Ook Alpina, Aston Martin en McLaren vind je daar.

10 - Hoeveel kost het?

Dat hangt af van het moment waarop je je tickets bestelt. Je koopt ze het best online in voorverkoop op www.autosalon.be, want tot en met 13 januari krijg je 2,50 euro korting. Je betaalt dan 12,5 euro voor een volwassene of 7,5 euro voor een kind (6-15 jaar). Vanaf 14 januari wordt dat respectievelijk 15 euro en 10 euro. De avant-première kost 60 euro (inclusief parking). Voor een plekje op parking C vraagt Brussels Expo trouwens nog altijd een forse 10 euro.