‘Nieuwjaarsgeschenk’ van overheid: VAA op bedrijfswagens stijgt fors

Door: RVDB

Voor bestuurders van een bedrijfswagen start het jaar met minder fijn nieuws. De federale overheid heeft het voordeel alle aard (VAA) geïndexeerd en dat wordt alweer duurder, zeker als je rijdt met een benzine- of dieselwagen. Elektrische auto’s ontsnappen, maar het minimumbedrag stijgt wel.

Het voordeel alle aard (VAA) werd in 2012 door de toenmalige regering-Di Rupo ingevoerd om het privévoordeel van bedrijfswagens extra te belasten. Officieel om misbruiken te voorkomen met buitensporig dure auto’s op naam van de zaak, maar in de praktijk blijkt het toch vooral een ‘jaloezietaks’ die de werkende klasse treft.

Elke werknemer met een bedrijfswagen moet maandelijks opdraaien voor het voordeel alle aard. Dat bedrag wordt berekend op basis van de catalogusprijs van de auto (inclusief opties en exclusief kortingen), de CO2-uitstoot en de leeftijd van de auto. Hiervoor werd een (nodeloos ingewikkelde) formule in het leven geroepen, die ook nog eens verschilt naargelang het motortype.

Lager CO2-gemiddelde

De formule houdt rekening met een CO2-referentiewaarde: de gemiddelde CO2-uitstoot van het wagenpark (inschrijvingen tussen begin oktober 2021 en eind september 2022). Hoe lager dat gemiddelde, hoe hoger het VAA. Omdat steeds meer bedrijven kiezen voor wagens met een lage (of zelfs geen) uitstoot, is die referentiewaarde voor 2023 gevoelig gedaald. Ze bedraagt nu nog 67 gram voor diesel (i.p.v. 75 in 2022) en 82 gram voor benzine (i.p.v. 95).

Resultaat: in 2023 zul je meer voordeel alle aard moeten betalen. Laten we twee voorbeelden geven. Voor een dieselwagen die 40.000 euro kost met een CO2-uitstoot van 99 g/km betaalde je in 2022 in totaal 2.708,57 euro VAA. In 2023 kost dezelfde nieuwe auto 2.982,86 euro VAA of 274,29 euro meer. Voor een benzinewagen van 40.000 euro met 120 g/km stijgt het VAA van 2.880 euro in 2022 naar 3.188,57 euro in 2023 of 308,57 euro meer.

Hoger minimum

Voor elektrische auto’s verandert er niets (hier is natuurlijk geen CO2 van toepassing). Maar omdat de staatskas zeker wil zijn van voldoende inkomsten, wordt ook het minimumbedrag van het VAA aangepast. Dat stijgt met 10 procent van 1.400 euro in 2022 naar 1.540 euro in 2023. Een ‘nieuwjaarsgeschenk’ van de federale overheid aan alle bestuurders van een bedrijfswagen.

Formules

Voor de volledigheid geven we nog even de formules mee.

Met verbrandingsmotor: catalogusprijs x [5,5 + ((CO2-uitstoot van de wagen – referentiewaarde CO2) x 0,1)] % x 6/7 x leeftijdscoëfficiënt

Met elektromotor (ook ‘echte’ plug-ins en waterstof): catalogusprijs x 4% x 6/7 x leeftijdscoëfficiënt

De leeftijdscoëfficiënt van de wagen daalt met 6 procent per jaar (van 1 in het eerste jaar naar 0,70 in het zesde jaar).