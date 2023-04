Je auto elektrisch maken? Nieuwe wet moet absurde Belgische situatie oplossen, maar...

Door: RVDB

In België een auto met verbrandingsmotor ombouwen tot een elektrische auto? Technisch kan het, maar je moet er zoveel administratieve omwegen voor nemen dat bijna niemand aan die operatie begint. Gelukkig is er beterschap in zicht.

De opkomst van de elektrische auto inspireert ook heel wat liefhebbers van oude wagens om de verbrandingsmotor in te ruilen voor een elektrisch exemplaar. Zo’n transformatie is niet goedkoop, maar zorgt ervoor dat je zelfs met je oude kar in alle lage-emissiezones mag rijden, terwijl de stilte en de directe acceleraties andere argumenten zijn voor een motorwissel. In onze buurlanden zie je het fenomeen wel vaker. Alleen: in België wordt het nagenoeg onmogelijk gemaakt.

Wat is het probleem?

Kern van het probleem is dat er simpelweg geen regelgeving bestaat om van je auto een elektrisch exemplaar te maken. De wetgeving maakt een retrofit of restomod in de praktijk nodeloos ingewikkeld. Hoe het vandaag dan wel gebeurt? Eigenaars of bedrijven laten hun auto met verbrandingsmotor in het buitenland ombouwen tot een elektrische auto zodat ze daar een Europese homologatie verwerven en importeren de auto daarna weer in België. Dat is een legale maar absurde gang van zaken.

Eindelijk wettelijk kader

De Franstalige krant L’Avenir meldt dat er een oplossing op komst is. Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) verkondigde in het parlement dat het wettelijk kader voor retrofit klaar is. “Bij gebrek aan een Europees initiatief rond retrofit van voertuigen, heb ik besloten om er zelf werk van te maken om de vergroening van het wagenpark te versnellen”, aldus Gilkinet. “Hiervoor moesten we een reeks technische voorschriften bepalen, samen met de regio’s. Mijn kabinet heeft de regio’s uitgenodigd om deel te nemen aan een werkgroep.”

Georges Gilkinet gaf aan dat deze werkgroep nu klaar is. Een koninklijk besluit voor retrofit wordt voorbereid. Maar de tekst moet volgens L’Avenir nog een hele reeks administratieve stationnetjes passeren: de Commissie administratie-industrie (CAIN), de gewesten (die binnen de zestig dagen reageren), de Europese Commissie en de Raad van State. Pas dan kunnen de gewesten hun regelgeving effectief aanpassen.

Bizarre beperking

Voor Belgische bedrijven die een dergelijke ombouw willen aanbieden, is er dus hoop. Helaas is het niet allemaal positief. Zo zou de regelgeving een vreemde beperking bevatten, namelijk dat het niet toegelaten is om bij de ombouw het motorvermogen te verhogen. Nochtans komen extra pk’s in een elektrische auto zeker van pas om het forse meergewicht van de batterijen te compenseren. De remkracht moet dan uiteraard navenant zijn. Het is trouwens niet de eerste keer dat dit ‘detail’ bij gebrek aan kennis van zaken vergeten wordt.