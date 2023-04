Citroën C3 is meest verkochte auto in België

Door: BV

2022 is - andermaal - een jaar waar de Belgische autosector liever niet te lang aan herinnerd zal worden. De jongste twintig jaar werden er - op coronajaar 2021 na - nog nooit zo weinig nieuwe auto’s ingeschreven. Een gevolg van heel wat factoren, waaronder aanslepende coronaperikelen, leverproblemen, maar ook prijsstijgingen.

Citroën C3 klopt Dacia Sandero

Vooral de particulier lijkt de goesting in een nieuwe auto een beetje te zijn verloren. In december bestond de volledige top-3 van de Belgische markt uit sterke leasingmerken: Duits en met een premium aura. En toch blijkt de populairste auto van 2022 een model te zijn met name op de particuliere markt goed scoort. Het is de Citroën C3 - een model dat wordt geprezen omwille van z’n compacte afmetingen, hoog rijcomfort en origineel design. Afgelopen jaar werden er uiteindelijk 8.472 van op nummerplaat gezet, meer dan van z’n gedoodverfde rivaal - de Dacia Sandero.

Korting op Autosalon Brussel

Wanneer straks het Autosalon de deuren opent, krijgt de C3 bij Citroën een prominente plaats tussen modellen die hoofzakelijk zakelijke rijders moeten aanspreken. Er zijn zelfs fikse kortingen. Citroën België roept de C3 You! in het leven (met Airco, Bluetooth radio en cruise control) die te koop is vanaf 13.480 euro. Dat wil zeggen: 5.000 euro of zo maar eventjes 37% korting.