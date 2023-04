Renault Megane RS Ultime is het einde van Renault Sport

Door: BV

Straks bestaat de Renault Megane RS twintig jaar. De eerste hete hatchback met dat label verscheen immers in 2003. Dat wordt gevierd met deze Megane RS ‘Ultime’. Maar veel feestvreugde is er niet. Het is immers ook de zwanenzang van Renault Sport. Het RS-label wordt geparkeerd, uitgerangeerd, op ijs gesteld. Straks probeert Renault met het label ‘Alpine’ de snelle versies op te waarderen. Tijden veranderen.

Eén voor elk jaar

Van deze Ultime worden precies 1976 exemplaren, allemaal genummerd, op de markt gegooid. Een knipoog naar het oprichtingsjaar van Renault Sport. Ze krijgen allemaal de handtekening van Laurent Hurgon, de testrijder die met de voorwielaangedreven hatchback heel wat ronderecords brak en actief bij de ontwikkeling van de modelreeks betrokken was. De snelste tijd neerzetten op de legendarische Nürburgring was een hoeksteen van de marketing van de snelle Renault.

Er zijn vier kleurtjes en een matzwarte stickerset, naast enkele unieke opschriften. Het model wordt geleverd met een RS-koetswerkkit die aan de voorkant 6cm en aan de achterkant 4,5cm breder is. Aan de binnenkant wordt er vooral kwistig omgesprongen met zwart Alcantara. En er zit ook nogal wat uitrusting op. Aardigheidjes als een 9,3” infotainmentscherm of een Bose-hifisysteem en 360°-camera’s.

Onder de kap

De sterk van de Mégane RS blijft echter de 1,8l viercilinder turbomotor onder de kap. Nog altijd 300pk en 420Nm sterk. Een mechanisch Torsen-differentieel helpt de voorwielen om dat vermogen te versassen nadat het eerst - naar keuze - door een handbediende of een automatische zesbak met dubbele koppeling is gejaagd. Ook op de Ultime: een verlaagd Cup-chassis, Brembo-remmen, semi-slick-banden van Bridgestone en 4Control-vierwielbesturing. Over de prijs zegt Renault nog niks.