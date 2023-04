BMW steelt de kroon in het premiumsegment

Door: BV

BMW mag zich nog een jaar de koploper in het premiumsegment noemen. Het concern uit München klopte de rivalen uit Stuttgart. Met 2,1 miljoen verkochte auto’s klopt het nipt aartsrivaal Mercedes. Opvallend: de concurrent van Volkswagen - Audi - komt er eigenlijk niet aan te pas.

Zoals dat eigenlijk voor de rest van de autosector het geval is: de aantallen slinken. Net als heel wat andere premiummerken, legt BMW veel nadruk op de prestaties op de Chinese markt. Het gaat om positionering, technische oplossingen, maar ook over productie en design. En laat de Chinese automarkt nu net grote uitdagingen kennen. Zo bleven de showrooms er ook het afgelopen jaar nog vaak dicht. Ander probleem: de Chinezen hebben tegenwoordig ook premiummerken uit eigen land en de Europese merken lijken het aura van ons Oude Continent daar toch enigszins overschat te hebben. Ze verliezen klanten aan merken als BYD, Nio enzomeer.

Aanbod elektrische modellen (nog) niet doorslaggevend

Zowel Mercedes als BMW zagen de verkoop van hun elektrische modellen het afgelopen jaar ongeveer verdubbelen. Toch dit opvallende feit: dat BMW heel wat minder zuivere EV’s (dus niet plug-in hybrides) in het aanbod heeft - speelde geen doorslaggevende rol.

Er zal in München wel een flesje Zekt gekraakt zijn, al was het maar om even de zorgen te vergeten. De autosector kampt immers nog steeds met stijgende energiekosten, hogere intresten, de verplichte elektrificatie van de Europese markt en toenemende concurrentie.