Jeep Avenger is Auto van het Jaar “bij ons alleen elektrisch te koop”

Door: BV

In Europa is er geen belangrijkere onderscheiding te vinden dan die van Auto van het Jaar. Die prijs wordt uitgereikt door tientallen professionele journalisten van allerlei Europese media. Het doel is eenvoudig: de beste nieuwe auto verkiezen. Dat doet Car Of The Year al sinds 1964. Niet alle winnaars waren onbesproken.

Car Of The Year op het Autosalon van Brussel

De bekendmaking van de winnaar gebeurde voor het eerst op het Autosalon van Brussel, nadat de organisatie de timing eerst een decennium lang koppelde aan het Autosalon van Genève. Dat laatste gaat dit jaar niet door en de timing van de beurs in ons land, aan het begin van het jaar eerder dan aan het einde van het eerste kwartaal, bleek gunstig. Het circus trok meteen ook een hoop internationale pers en wat hoge omes uit de autosector naar Brussel. Ongetwijfeld mooi meegenomen voor de nog steeds wankele toekomst van de Belgische beurs.

Dit is de winnaar

De zeven finalisten dit jaar: de Jeep Avenger, Kia Niro, Nissan Ariya, Peugeot 408, Renault Austral, de Toyota bZ4X en Subaru Solterra (die zo hard op elkaar lijken dat ze hier als één auto aanzien worden) en de Volkswagen ID.Buzz.

Het is uiteindelijk de Jeep Avenger die de felbegeerde kroon krijgt. Een atypische Jeep - veel kleiner dan we gewend zijn, met een lengte van amper 4,1 meter. Het formaat van een VW Polo. Helemaal ontwikkeld met Europa in het achterhoofd, op het onderstel dat geleend wordt van de Peugeot 208. Er zullen benzineversies gebouwd worden, maar die komen niet in West-Europa in de catalogus (wel in Spanje en in Italië). Bij ons zal die nieuwe Auto van het Jaar alleen te koop zijn met een 156pk sterke elektromotor en bijna 400km opgegeven rijbereik. Kostprijs? Zo’n 36.000 euro.

De Avenger won met grote voorsprong van de Volkswagen ID.Buzz en de Nissan Ariya. De hekkensluiter was de bij lancering al meteen door problemen geplaagde Toyota bZ4X / Subaru Solterra.