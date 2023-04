Hoe Chinese merken het Autosalon van Brussel overspoelen

Door: RVDB

Betekent het Autosalon van Brussel het startschot van een Chinese invasie? Het lijkt er sterk op. Niet alleen onbekende merken zijn in opmars, ook gevestigde constructeurs die iedereen kent komen steeds meer in Chinese handen. Een positieve evolutie?

Tijdens de vorige editie van het Salon in 2020 stonden er nog maar twee automerken uit China (MG en Polestar). Nu zijn dat er al een tiental. Als je weet dat er in China zelf zeker honderd merken actief zijn die perfect de overstap naar Europa kunnen maken, dan besef je dat het autolandschap weleens grondig kan veranderen. Net zoals de Japanse merken in de jaren zeventig en de Zuid-Koreaanse merken in de jaren tachtig kwamen opzetten.

Mogelijk wordt de Chinese invloed nog indrukwekkender omdat de door Europa verplichte transitie naar elektrische auto’s een godsgeschenk is voor de Chinese merken. Zij bouwen nu al elektrische auto’s op grote schaal (en dus goedkoper) in hun thuisland en zitten dicht bij de bron van noodzakelijke grondstoffen voor batterijen. Is Europa het graf aan het delven van zijn eigen industrie? Of zijn de (vaak iets goedkopere) Chinese merken juist een grote aanwinst voor de Europese consument? Waarschijnlijk ligt de realiteit ergens in het midden.

Nieuwe merken uit China

De aanwezigheid van Chinese merken op het Salon is in ieder geval opvallend. Wanneer je het Salon bezoekt, zul je heel wat merken tegenkomen waar je misschien nog nooit van gehoord hebt. In Paleis 9 vind je de stand van OneAutomotive uit Geel. Deze importeur toont maar liefst vier merken uit China: BAIC, DFSK, SWM en Seres. Europese premières zijn de BAIC X55 (een compacte SUV) en de Seres 6 (een razendsnelle elektrische SUV-coupé). Seres heeft wel z’n hoofdzetel in de Verenigde Staten, maar er zit Chinees kapitaal achter. Net als bij Polestar met z’n hoofdkantoor in Zweden.

Ook nieuw in ons land – maar internationaal nu al een van de grootste producenten van elektrische auto’s – is BYD. Dat staat voor Build Your Dreams. Inchape (de importeur van Toyota en Lexus) zag potentieel in dit merk en lanceert meteen drie elektrische modellen: de compacte SUV Atto 3, de berline Han en de grote SUV Tang. De conclusie na onze test met de BYD Atto 3: de Europese auto-industrie kijkt met een bang hartje naar China. Deze Atto 3 bewijst dat de schrik terecht is. Ook de juryleden van de VAB Gezinswagen van het Jaar waren zeer positief over deze auto.

Maxus (ingevoerd door Astara) staat vooral bekend om zijn elektrische bestelwagens (eDeliver3 en eDeliver9), maar brengt nu ook personenwagens. Op het Salon staat de MIFA 9, een elektrische monovolume met zeven zitplaatsen. Nog een Belgische première is de T90 EV, de eerste volledig elektrische pick-up. Eigenlijk had Aiways – dat ingevoerd wordt door Cardoen – ook op het Salon moeten staan. Corona verhinderde echter dat hun auto’s op tijd in ons land geraakten vanuit China. Cardoen verkoopt de elektrische SUV Aiways U5 voor 44.812 euro.

Bekende namen

“ de verplichte transitie naar elektrische auto’s is een godsgeschenk voor de Chinese merken ”

Daarnaast zijn er heel wat merken die niet Chinees lijken, maar het de facto wel zijn. Of toch deels. MG klinkt oer-Brits maar is al enkele jaren eigendom van SAIC. Op het Salon toont dit merk de MG4 , een nieuwe elektrische middenklasser. Smart is, na de weinig succesvolle kleine stadswagens, veranderd in een joint venture tussen Mercedes en het Chinese Geely met een kleine elektrische SUV, de #1. Geely heeft trouwens al heel wat westerse merken in portefeuille, met name Volvo, LEVC (de ‘Londense’ taxi’s), Lotus en Polestar. Alleen die laatste twee zijn overigens aanwezig op het Salon. Daarnaast is Geely aandeelhouder van Mercedes-Benz en gaat het met Renault nieuwe verbrandingsmotoren ontwikkelen. Of hoe ook bekende constructeurs een beetje Chinees worden.