BMW te gevaarlijk voor Engelse politie

Door: BV

De Britse politiediensten hebben het gebruik van BMW’s met dieselmotoren verboden tijdens achtervolgingen nadat een bekend motorprobleem tot een dodelijk ongeval leidde.

BMW wist van de fout

In januari 2020 kwam agent Nicholas Dumphreys van de politie van regio Cumbria om het leven toen zijn patrouille-BMW van de snelweg geraakte. Er waren geen andere voertuigen bij het fatale ongeluk betrokken. Dumphreys reageerde destijds op een noodoproep. Uit onderzoek bleek dat een foutieve motorsturing brand had veroorzaakt in de motorruimte. Het defect kostte de man het leven. Het dienstvoertuig in kwestie was uitgerust met de N57 3-liter zes-in-lijn dieselmotor. Die doet onder meer dienst in de 330d, 530d en X5.

Na diepgaand onderzoek bleek BMW als sinds 2016 op de hoogte te zijn van een probleem met de dieselmotor, maar het deed ogenschijnlijk niks. Onderzoek bij BMW concludeerde dat de fout te wijten was aan slechte smering als gevolg van afnemende motorolie en zou suggereren dat de manier waarop de politie haar voertuigen gebruikt een risicoverhogende factor is. Politiediensten laten hun voertuigen soms lange tijd stationair draaien, voordat ze maximale acceleratie en aanhoudende hoge snelheden eisen. De conclusie van BMW staat een beetje haaks op algemeen aangenomen principes die dicteren dat een motor best zo goed mogelijk op temperatuur is eer hij zwaar wordt belast. BMW beweert dat technisch identieke civiele BMW’s niet door de fout getroffen zijn.

BMW verkoopt niet meer aan Engelse politie

De Britse politiediensten opteren intussen massaal voor Skoda’s en Volkswagens. De BMW’s die nog in dienst zijn bij de Britse politie mogen niet meer gebruikt worden voor interventies met een hoge motorbelasting. BMW besloot daarop geen voertuigen meer te leveren aan de politie van het land. Het sluit daarom de gespecialiseerde divisie en zal zich toeleggen op de verkoop van auto’s aan particulieren en bedrijven. Elders blijft BMW gewoon leveren aan politiediensten.