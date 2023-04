Tesla plots tot 12.000 euro goedkoper

Door: RVDB

Wie de autoprijzen een beetje volgt, weet dat ze fors gestegen zijn het afgelopen jaar. Zeker die van elektrische auto’s. Toch voert Tesla een grote prijsverlaging door, ook in België. Wat is er aan de hand?

Abonnees van de Tesla-nieuwsbrief in België kregen enkele dagen geleden opmerkelijk nieuws in hun mailbox over een ‘prijsevolutie’ bij de Model 3 en Model Y, de twee bestverkochte Tesla-modellen in ons land. “Bij Tesla is het onze missie om de transitie naar duurzame energie te versnellen. Het productieritme van onze Gigafactory’s versnelt, waardoor we onze auto’s goedkoper kunnen maken”, klinkt de verklaring.

Duizenden euro’s goedkoper

De Model Y werd recent al fors goedkoper door een nieuwe variant met achterwielaandrijving en 455 km actieradius, die sinds december in ons land geleverd wordt. Zo dook de elektrische cross-over onder de grens van 50.000 euro (49.990 euro) als goedkoopste model in het gamma. Nu snijdt Tesla nog een stuk van de prijs. Je betaalt voortaan 46.990 euro, 3.000 euro minder. De Model Y Long Range daalt zelfs 12.000 euro in prijs, van 65.990 euro naar 53.990 euro. De prijs voor de goedkoopste Model 3 (met achterwielaandrijving en 491 km) daalt dan weer van 52.990 euro naar 44.990 euro, 8.000 euro goedkoper. De Long Range zakt 9.000 euro, van 61.990 euro naar 52.990 euro.

Protest van klanten

De prijsverlaging werd eerder ook in China doorgevoerd. Dat veroorzaakte hevige protesten van klanten die een Tesla besteld hadden (voor een hogere prijs) en zich uiteraard bekocht voelden. Nu zijn dus Europa en de Verenigde Staten aan de beurt. Topman Elon Musk wil zo de dalende verkoopcijfers van Tesla opkrikken, kwestie van zijn Gigafactory’s te laten draaien.

Een andere factor is dat de concurrentie bij de elektrische auto’s alsmaar toeneemt, zeker nu ook Chinese merken hun elektrische auto’s buiten hun thuismarkt aanbieden. De prijsverlaging van Tesla kan andere fabrikanten onder druk zetten om hun elektrische modellen goedkoper te maken. Voor een Volkswagen ID.4 zit je bijvoorbeeld boven 50.000 euro catalogusprijs en het is maar de vraag of klanten voor dat bedrag niet liever met een ‘prestigieuze’ Tesla Model Y rijden. Zelfs een Skoda Enyaq iV (46.650 euro) of BYD Atto 3 (46.740 euro) vallen nu in dezelfde prijsklasse, al geven deze merken (in tegenstelling tot Tesla) wel nog kortingen.