Nieuwe modellen Alpine op Chinese basis

Door: BV

Zoals dat tegenwoordig gebruikelijk is, moet de eenzame sportwagen Alpine straks een heel merk dragen. Van unieke modellen met een sportieve inslag, zo wordt beloofd. Er komt een snelle versie van de aanstormende nieuwe R5. En er wordt ook gewerkt aan twee crossovers. Al dat nieuwe geweld zal elektrisch zijn, uiteraard.

Twee cross-overs samen met Lotus

De crossovers zouden in 2027 en 2028 aan het aanbod toegevoegd moeten worden. De ontwikkeling ervan is niet louter een zaak voor Alpine. Er wordt gezocht naar een partner. Alpine-baas Laurent Rossi denkt die gevonden te hebben in Lotus. Die Engelse nicheconstructeur is al een tijdje in Chinese handen.

Auto's van twee ton en vijf meter lang

De twee bedrijven werken momenteel samen aan de ontwikkeling van een (elektrische) A110-opvolger. Voor de SUVs lonkt Alpine vooral naar de Electric Premium Architecture (EPA). Een platform dat nu reeds wordt gebruikt voor de Lotus Eletre. Het gaat feitelijk om een platform van leenheer Geely. Rossi omschreef de voertuigen al in Franse media als “auto’s van twee ton en vijf meter lang”. Eerder concurrenten voor de Porsche Macan en Cayenne en duidelijk passend binnen het lifestyle-segment. Alpine wil de Chinese en Amerikaanse markt op en daar zijn de slaagkansen het hoogst met hoge koetswerkvormen.

Alpine dat met z’n actuele A110 net veel lof en bijval geniet omdat het een pure, lichte, weinig elektronische auto neerzette, zal voor de volgende modellen niet meer tegen de stroom inzwemmen. Ze zullen groter en zwaarder zijn en voluit inzetten op elektronische hulpmiddelen om toch nog sensatie te bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om nepgeluid en torque vectoring om de grotere massa nog vlot de bocht om te krijgen.