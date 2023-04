Autosalon van Brussel lost verwachting niet in

Door: BV

Het Autosalon van Brussel 2023 sloot zondagavond 22 januari de deuren. Het evenement was terug van weggeweest, na twee jaar onderbreking omwille van de covidpandemie. Een overwinning voor salonorganisator Febiac die succesvol een autobeurs organiseerde op een ogenblik dat de ene internationale beurs na de andere sneuvelt.

Het autosalon van de ontnuchtering

Toch bleek de beurs ook hier de nodige offers te vergen. Een aantal automerken liet verstek gaan (zoals Volvo) of beperkte z’n aanwezigheid tot een symbolische acte de présence (Mercedes, Land-Rover, Jaguar en een paar exotische merken). De motorsector liep niet warm voor deelname, waardoor het een salon zonder noemenswaardige motorfabrikanten werd. Ook het verschil tussen een bedrijfswagensalon (met meer nadruk op bestelwagens) en een personenwagensalon werd geschrapt. Wel opmerkelijk: een toevloed van Chinese fabrikanten (meer daarover hier). Uiteindelijk was de beurs niet eens half zo groot (in oppervlakte) als ze ooit was, ofschoon organisator Febiac beweert dat 95% van de in België verkrijgbare automerken op één of andere manier aanwezig waren.

Febiac mikte aanvankelijk op 300.000 bezoekers, maar woordvoerder Gabriel Goffoy voelde zich voor de opening van de beurs al zelfzeker genoeg om dat aantal op te trekken tot “tussen de 300.000 en 400.000 bezoekers”. Uiteindelijk tikte de beurs af op “meer dan 265.000 bezoekers”. Dat is zo’n 10% onder de laagste doelstelling, ondanks een ogenschijnlijk fijn georchestreerde propagandacampagne.

Autosector tevreden, bezoeker misschien heel wat minder

Uit de autosector komen vooral tevreden signalen. Onder meer bij D’Ieteren (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Cupra…), Astara (Hyundai, MG, Suzuki, SsangYong…), Renault (en Dacia) klinkt eenzelfde signaal: de kwaliteit van de salonbezoekers was hoog, er waren veel vragen en er werden veel ‘leads’ (contacten die uiteindelijk zouden kunnen leiden tot een verkoop) gegenereerd. Geen enkel merk wilde concrete commentaar geven op de vraag of dat ook leidde tot meer orders. Veel gehoord: “mensen shoppen duidelijk meer rond dan vroeger en vergelijken meer dan voorheen”. Veel vragen leidt dus niet noodzakelijk tot extra bestellingen. De maat van het Autosalon zal de sector pas de komende maanden nemen. Vanaf de zijlijn zal het veel moeilijker zijn om het succes van deze beurs in te schatten. Door aanhoudende leverperikelen is immers onwaarschijnlijk dat de inschrijvingscijfers hun traditionele salonpiek laten optekenen.

De organisator Febiac claimt “unaniem positieve feedback” bij de media, maar de bezoekers zelf tonen zich op sociale media veel meer genuanceerd. Op Google scoorde het Autosalon uiteindelijk een erg teleurstellende 2,3/5.

Wat met het Autosalon 2024

Organisator Febiac tekent nu al present voor de editie van 2024 (van 12 tot 21 januari) Een editie die wel eens kansloos zou kunnen blijken wanneer met name de particulier - die cruciaal is voor het Autosalon maar deze editie bepaald niet goed werd bediend ) de komende maanden blijft twijfelen over de inmiddels wel heel duur geworden nieuwe auto. Voor heel wat private autokopers lijkt dit toch een beetje het autosalon van de ontnuchtering te zijn geweest.