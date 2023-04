Elektrische auto’s voortaan verboden op deze veerboten

Door: BV

Elektrische auto’s zijn moeilijk te blussen, dat is bekend. Om die reden heeft de brandweer bijvoorbeeld niet graag elektrische auto’s die staan laden in ondergrondse parkeergarages. Maar de situatie kan nog complexer zijn. Op een boot bijvoorbeeld. Daarom verbiedt rederij Havila Kystruten, die langs de Noorse kust actief is tussen Bergen en Kirkenes, voortaan elektrische auto’s. Die mogen niet meer aan boord op het populaire toeristische traject.

Ramp met autotransportschip

De beslissing is een gevolg van een brand aan boord van autotransportschip Felicity Ace in februari 2022. Aan boord van zogeheten roll on / roll off autotransportschip brak toen brand uit. Aan boord waren bijna 4000 auto’s van de verschillende merken van de Volkswagen-groep. De bemanning kon de brand niet onder controle krijgen. Een gegeven waarvoor de elektrische auto’s aan boord als oorzaak werden aangewezen. De brand brak uit op 16 februari. Alle 22 bemanningsleden konden gered worden, maar het schip zonk uiteindelijk bijna 2 weken later na een tijd stuurloos rond te hebben gedobberd.

Te moeilijk om te blussen

Volgens Havila Kystruten blijkt uit een veiligheidsanalyse nu dat een brand van een elektrische auto aan boord zou leiden tot een situatie die zo complex is dat de bemanning de situatie onmogelijk aan zou kunnen. Momenteel lijken er nog geen andere rederijen het voorbeeld te volgen. De beslissing is des te opmerkelijker omdat Noorwegen te boek staat als een mekka voor de bezitter van een elektrische auto. EV’s domineren er de verkoop van nieuwe auto’s, met een marktaandeel van meer dan 80%.