Renault Espace komt opnieuw tot leven … als SUV

Door: RVDB

De huidige generatie van de Renault Espace loopt op zijn laatste benen. Nadert het definitieve einde van de ooit zo populaire monovolume? Ja en nee. Renault heeft namelijk nog plannen voor de Espace.

Samen met de Chrysler Voyager/Dodge Caravan lag de Renault Espace aan de basis van een nieuw segment: de grote monovolume. De Espace werd bedacht door het Franse bedrijf Matra, dat eerst door de directie van PSA (Peugeot-Citroën) afgewezen werd. Een historische vergissing. Renault zag er wel brood in. De eerste Espace werd in 1983 voorgesteld en kwam een jaar later op de markt.

Gezinnen vielen massaal voor de grote binnenruimte, zeven zitplaatsen en individuele, uitneembare zetels. De Renault Espace werd een referentie en kreeg navolging van de Ford Galaxy, Volkswagen Sharan, Citroën Evasion enzovoort. Maar tijden veranderen. Vandaag verkopen monovolumes slecht en is het hele segment op sterven na dood.

De huidige, vijfde generatie die in 2015 verscheen, zit nu aan het einde van zijn carrière. Het concept van de monovolume was al geëvolueerd in de richting van een cross-over. Dit zou na veertig jaar het eindpunt van de Espace worden, zo leek het. Maar kijk, Renault kondigt vandaag nieuwe plannen aan met de Espace. Of toch met de naam Espace.

Nieuwe SUV

In het voorjaar van 2023 presenteert het Franse merk de zesde generatie van de Espace. Verwacht deze keer echter geen klassieke monovolume, want de ontwerpers gaan mee met de mode. Het wordt dus een grote SUV, al blijft er keuze tussen vijf of zeven zitplaatsen. Een premiumauto om te reizen, stelt Renault. Veel technische details zijn nog niet bekend, behalve dat de Espace het CMF-CD-platform gebruikt. Net als de Austral dus, de SUV die Renault in Belgische première voorstelde op het Salon van Brussel. De goudkleurige ‘e’ in het logo wijst op geëlektrificeerde aandrijving. Meer details volgen over enkele maanden.