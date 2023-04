Werk je bij Mercedes? Dan krijg je tot 7.300 euro bonus

Door: BV

Het mag dan wel crisis zijn - autobedrijven verdienen nog steeds goed hun boterham. Sterker nog: ondanks een dalende afzet weten heel wat merken recordwinsten te realiseren. Een gevolg van het eenvoudigweg (veel) duurder verkopen van auto’s.

Recordbonus voor Mercedes-werknemers

Mercedes deelt een stukje van die winst traditioneel met z’n werknemers en dat is goed nieuws voor 93.000 vooral in Duitsland actieve werknemers. Die krijgen allemaal een bonus van 7.300 euro. Die zal uitbetaald worden bovenop het loon van april. Dat wordt een fijne betaaldag.

De directie en de vakbonden hebben voor de gelegenheid het plafond voor de bonus opgetrokken. Tot heden lag de limiet immers op 6.465 euro. In 2022 kregen arbeiders nog 6.000 euro uitgekeerd. Dit jaar is dat dus meer, omdat de Duitse premiumgigant meer winst maakt, maar ook omdat het sindsdien weer personeel liet afvloeien. De tewerkstelling in de Europese autosector zakt in sneltempo door de verplichte elektrificatie.

Het bonussysteem is bij Mercedes in voege sinds 1997. Maar vanaf volgend jaar wordt het grondig hervormd. Dan worden doelstelling voor de vergroening van de onderneming mee in de formule opgenomen.