Volvo’s kunnen stabiliteitscontrole en ABS verliezen door computerfout

Door: BV

Een fout in de remmodule van recente Volvo’s (modeljaar 2023) van het type XC40, S60, V60, V60CC, XC60, S90, V90 en XC90 kan ervoor zorgen dat cruciale veiligheidsvoorzieningen in de auto’s niet meer werken.

Elektronica werkt zichzelf in nesten

Volgens Volvo wordt het euvel veroorzaakt door een zelfdiagnosesysteem dat de aarding van een remmodule controleert. Een klein foutje met mogelijk grote gevolgen, want het beïnvloed de werking van de stabiliteitscontrole, het ABS-systeem en de cruise-control met automatische afstandsregelaar. Omdat de fout een veiligheidsrisico inhoudt, moest ze gemeld worden aan de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Institution. In Europa is zo geen gecentraliseerde meldingsplicht. Het is trouwens al niet meer de eerste keer dat Volvo problemen heeft met remmen.

Het euvel zorgt ervoor dat er een controlelampje oplicht. Maar het probleem is vaak al tijdelijk te herstellen door de auto uit en weer aan te zetten. Volvo geeft wel aan dat de auto soms een tijd moet blijven staan. Een draadloze software-update is in de maak. De fabrikant denkt dat het euvel wel (tijdelijk) verholpen kan worden zonder dat de auto’s effectief naar de dealer moeten.