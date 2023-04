GM investeert 800 miljoen dollar in… nieuwe V8

Door: BV

Terwijl in Europa de centen gepompt worden in motoren met steeds minder cilinders of - bij voorkeur - zelf helemaal geen cilinders, gaat het er elders toch nog altijd helemaal anders aan toe. En hoewel in de VS downsizing (het gebruiken van steeds kleinere motoren) ook ingang vindt, blijft ook het segment van de achtcilinder het er goed doen. Zo goed dat General Motors nog eens 800 miljoen dollar zal pompen in de productie van een nieuwe V8.

Vraag naar achtcilinders in VS blijft hoog

Het gaat om een nieuwe generatie van de LS-motor, die vooral bekendheid verwierf aan boord van de Chevrolet Corvette, maar er in een hele reeks uiteenlopende producten (van snelle sedans tot grote SUVs) wordt aangeboden. De vraag naar achtcilinders in de VS blijft hoog. De jongste, vijfde generatie, van die motor dateert van 2013. Er komt nu nog een zesde generatie van die ‘small block’ V8 aan.

Veel technische details over de nieuwe generatie achtpitters geeft GM nog niet vrij. Daarvoor is het nog te vroeg.