Nieuwe ontslagronde Ford bedreigt ook testcentrum Lommel

Door: BV

Volgens persagentschap Reuters wil Ford in Europa nog eens 3.200 banen schrappen. Het baseert zich daarvoor op bronnen binnen de Duitse vakbond IG Metall. Ook het testterrein in het Belgische Lommel, waar momenteel zo’n 370 mensen - vooral ingenieurs en testpiloten - werken, zou in de brokken kunnen delen.

40% minder jobs voor productie elektrische auto

Ford maakt zoals veel autoconstructeurs met een sterke Europese verankering een ongemakkelijke transitie door. Hoofdoorzaak: elektrificatie. Ford-baas Jim Farley maakt er geen geheim van dat de elektrische transitie hopen banen zal kosten. De man zei onomwonden dat hij voor de assemblage van elektrische auto’s 40% minder personeel nodig had. Een uitspraak waarin hij wordt bijgetreden door de andere toplui in de sector. Over dat banenverlies is overigens geen twijfel meer. Europa offerde al tienduizenden jobs op het altaar van de elektrificatie.

Ford wil tegen 2030 alleen nog elektrische modellen in Europa aanbieden, ofschoon het aanbod nu nog erg beperkt is. Datzelfde jaar zou de helft van de wereldwijde verkoop van het merk moeten bestaan uit EV’s. Tegen 2025 zullen er 7 elektrische modellen in de Europese catalogus van het bedrijf staan. Voor een groot deel van die e-auto’s zal Ford een beroep doen op know-how van Volkswagen. Dat sloot met Ford verschillende overeenkomsten, onder meer voor de gezamenlijke ontwikkeling van een nieuwe pickup (VW Amarok / Ford Ranger), een bestelwagen (Ford Transit / VW Transporter) en een hele reeks elektrische modellen op het MEB-onderstel waarop ook het gros van de elektrische modellen van VW steunt.

Intussen snijdt Ford vooral stevig in het aanbod. In de loop van dit jaar verdwijnt de Fiësta, in 2025 sneuvelt de Focus. En eerder gingen al onder meer de Mondeo en Galaxy op de schop.

Gevolgen Ford Lommel nog onduidelijk

De fabriek in het Duitse Saarlouis staat momenteel te koop. Daar werkt 4.600 man. Maar ook elders moet nog verder gesnoeid worden. Er zouden op korte termijn nog 2.500 jobs sneuvelen in productontwikkeling terwijl er ook 700 administratieve functies moeten verdwijnen, vooral bij de Duitse devisie. Het Ford-testcentrum in het Belgische Lommel maakt daar deel van uit. Het testterrein is één van de grootste in Europa. De jongste jaren wordt het niet alleen door Ford gebruikt, maar worden de faciliteiten ook verhuurd aan andere automerken. Er werken zo’n 370 mensen aan productontwikkeling, vooral voor de laatste stadia van de afstelling van producten voor Europa. De concrete plannen van Ford met het testcentrum in Lommel zijn nog onduidelijk.