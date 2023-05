Geld belangrijker dan klimaat: Belg heeft grote twijfels bij elektrische auto

Door: RVDB

Ja, de interesse van de Belg in de elektrische auto neemt toe. Maar niet zo spectaculair als sommigen beweren. Nog altijd maar 13 procent ziet het zitten. Bovendien is het klimaat kennelijk niet de belangrijkste reden om elektrisch te gaan en zijn er nog veel twijfels. Dat stelt een groot consumentenonderzoek van Deloitte.

Onderzoeksbureau Deloitte ondervroeg in september en oktober 2022 ruim 26.000 meerderjarige consumenten (onder wie 1.019 Belgen) over belangrijke topics binnen de autosector. Uiteraard werd gevraagd naar de elektrische auto. 13 procent van de Belgen wil dat zijn volgende auto batterij-elektrisch rijdt, terwijl dat in 2022 maar 10 procent was. 23 procent verkiest een (zelfopladende) hybride, 12 procent een plug-inhybride. Diesel en benzine zakken van 51 naar 47 procent.

De redenen waarom Belgische consumenten voor een elektrische auto kiezen, zijn de lagere brandstofkosten, minder onderhoud, extra belastingen op auto’s met verbrandingsmotor, incentives van de overheid en een betere rijervaring. “De perceptie dat de brandstofkosten aanzienlijk lager zullen zijn, blijft de voornaamste reden om voor elektrisch te kiezen. Het weegt zwaarder door dan eventuele klimaatbezorgdheden”, zegt Aled Walker, Automotive Leader bij Deloitte Belgium.

Kloof tussen arm en rijk

De prijs is ook een belangrijk issue. Zes op de tien consumenten vinden de aankoopprijs van een elektrische auto de grootste hindernis. “De meeste consumenten verwachten minder dan 50.000 euro te betalen voor hun volgende auto, wat wijst op een potentieel betaalbaarheidsrisico. De huidige financiële crisis beïnvloedt duidelijk de beslissingen van de consument”, verklaart Walker. “Aangezien de meeste elektrische voertuigen een prijskaartje hebben vanaf 50.000 euro wordt de kloof tussen rijk en arm steeds duidelijker.”

27 procent van de consumenten van de consumenten maakt zich zorgen over de doorverkoopwaarde van de auto. Er rijzen immers vragen over de gezondheid van de batterij op lange termijn. Die bezorgdheid speelt meer bij kopers van een tweedehands elektrische auto (35 procent) dan bij kopers van een nieuwe (24 procent). Zeven op de tien personen die geïnteresseerd zijn in een elektrische auto, verwachten een rijbereik van minstens 400 km. Op dat vlak is er duidelijk een positieve evolutie bij de nieuwste elektrische auto’s.

Een ander aandachtspunt is dat de helft van de consumenten aan publieke laadpalen wil betalen met de bankkaart. 55 procent is bereid om tussen 10 en 40 minuten geduld te oefenen aan zo’n publieke laadpaal om de batterij tot 80 procent op te laden.

Gaat het snel genoeg?

“ Nog altijd maar 13 procent van de Belgen ziet de elektrische auto zitten ”

Europa wil alleen nog elektrische nieuwe auto’s verkopen tegen 2035, Vlaanderen vreemd genoeg zelfs tegen 2029 (als het federale niveau dat beslist, want het is geen Vlaamse bevoegdheid). Maar zijn die deadlines haalbaar? “We evolueren naar een toekomst van elektrische mobiliteit, vooral voor bedrijfswagens, maar het valt nog af te wachten of het snel genoeg gaat om de vooropgestelde ambitieuze doelen te halen voor het verminderen van de koolstofuitstoot. Van kostprijs tot laadfaciliteiten – leveranciers moeten de Belgische particuliere consument er nog altijd van overtuigen dat de keuze voor elektrisch rijden zowel hem ten goede komt als het milieu.”

Beter synthetische brandstoffen?

Terwijl de overheid ongevraagd een monopolie voor elektrische wagens creëert, staan consumenten wél open voor andere oplossingen zoals synthetische brandstoffen. 44 procent van de respondenten zou de beslissing om een elektrische auto te kopen heroverwegen als een milieuvriendelijke, synthetische brandstof voorhanden is. Nog eens 44 procent wil dat ‘misschien’ doen, amper 12 procent niet. Goed nieuws dus voor de bedrijven (zoals Porsche) die blijven investeren in de ontwikkeling van synthetische brandstoffen.