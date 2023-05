Onderzoek: dit zegt je auto over je intelligentie

Door: RVDB

Helaas rijden er heel wat ‘domme’ bestuurders rond. Maar zijn die van het ene automerk echt slimmer dan die van het andere? Tijd voor een klein onderzoek, waar vooral eigenaars van een elektrische auto of Land Rover niet blij mee zullen zijn.

Over autobestuurders doen heel wat stereotypes de ronde op basis van het geslacht, de leeftijd of het automerk. Sociologisch interessante materie om nader te bekijken. Zo was er in 2021 een onderzoek dat beweerde dat vooral BMW-rijders psychopathische trekjes vertonen. Maar hoe zit het met de gemiddelde intelligentie?

De website Scrap Car Comparison schakelde een onderzoeksbureau in om bij 2.024 Britse bestuurders verbanden bloot te leggen tussen de intelligentie en het automerk. De deelnemers aan het onderzoek, dat in januari 2023 uitgevoerd werd, vulden een lijst van twintig vragen in om een IQ-score te bepalen. Die resultaten werden vergeleken met eigenschappen van hun huidige auto.

Deze bestuurders zijn wél slim

Slecht nieuws voor bestuurders van een Land Rover, want zij haalden gemiddeld de laagste IQ-score (88,58) van de 22 merken met voldoende data. Ook Fiat (90,14) en BMW (91,68) bungelen onderaan de ranglijst. Waar verliezers zijn, zijn ook winnaars. Skoda scoort het best met gemiddeld 99. Zou de marketingslogan Simply Clever dan toch een grond van waarheid bevatten? Ook bestuurders van een Suzuki (98,09) en Peugeot (97,79) zijn bovengemiddeld intelligent, als we dit onderzoek mogen geloven.

Elektrisch? Niet zo slim

De onderzoekers zochten nog andere verbanden dan alleen het automerk. Zo rijden de slimste bestuurders blijkbaar in een witte auto (95,71), terwijl een groen koetswerk van minder intelligentie getuigt (88,43). Benzinerijders haalden de beste IQ-score (94,35), gevolgd door hybride (93,89), diesel (92,91) en als hekkensluiter bestuurders van een elektrische auto (90,19). Als je slimmer wilt overkomen, laat je die gepersonaliseerde nummerplaat volgens deze enquête beter achterwege (94,15 tegenover 91,95).

Tot slot nog dit: neem de resultaten met een stevige korrel zout. Het is immers niet bekend hoe wetenschappelijk verantwoord de ‘IQ-test’ uitgevoerd werd. Twintig vraagjes zeggen niet alles. De leeftijd, het geslacht of het beroep van de deelnemers zijn evenmin bekend. Maar dat neemt niet weg dat het een amusante kwestie is.