Lightyear failliet: de auto op zonne-energie heeft z’n vleugels verbrand

Het was een fantastische droom om een auto te bouwen die zelfvoorzienend op zonlicht kon rijden. Jammer genoeg eindigde het verhaal van Lightyear voortijdig in een faillissement. Hoe kon het zo misgaan?

Grote innovaties en fantastische uitvindingen ontspruiten vaak uit het gekke, maar geniale brein van fantasten die buiten de klassieke hokjes durven denken en ondernemen. Zo zijn er vele voorbeelden die deze stelling bewijzen en … nog veel meer andere die ze weer ontkrachten. Ze bestaan ook in de autosector. Denk maar aan Elon Musk die als een van de eerste ondernemers geloofde in de toekomst van elektrische auto en daarvoor met Tesla een belangrijke bedrage heeft geleverd in de doorbraak van de EV’s op de markt.

Project van geniale studenten

Die durf en panache van Elon Musk, die eveneens succes boekte met Paypall en SpaceX, moet ongetwijfeld ook Lex Hoefsloot geïnspireerd hebben. Hij is de oprichter en CEO van het intussen failliet verklaarde Lightyear, het bedrijf dat met een zonneauto voor een revolutie wilde zorgen op de markt van elektrische wagens. Gezien het verleden van Hoefsloot en zijn team van de Technische Universiteit van Eindhoven met de bouw voor wagens voorzien van zonnepanelen in de World Solar Challenge, die ze trouwens ettelijke malen wonnen, was dat project qua concept eigenlijk niet volledig van de pot gerukt.

Deze Nederlandse wetenschappers hadden de know-how in huis en wisten ook de nodige investeerders warm te maken om geld te pompen in innovatieve wagens die zelfvoorzienend op zonlicht zouden rijden. Dat is toch het ei van Columbus: volledig duurzaam rijden op zelfopgewekte energie van de zon die oneindig beschikbaar is. Het concept werkte ook echt, want dat werd al jaren bewezen met de prototypes in de Solar Challenge.

Zo slaagden Hoefsloot en zijn compagnons erin tegen 2019 een kleine 5 miljoen euro te verzamelen om hun project rond de ontwikkeling en de productie van zonneauto’s te realiseren. Een bedrag dat tegen eind 2022 tot bijna 200 miljoen euro zou oplopen. Tegelijk werd het eerste prototype in 2019 onthuld: de Lightyear 0, een zeer gestroomlijnde berline waarvan het koetswerk nagenoeg volledig bedekt was met zonnepanelen, die moesten toelaten voldoende stroom op te wekken om eindeloos verder te kunnen blijven rijden op de energie van de zon. Revolutionair!

Prijskaartje van 250.000 euro…

Tot hiertoe klopte het plaatje perfect en leek er een nieuwe revolutie in de wereld van elektrische auto’s op gang te komen. Alleen eindigden de volgende stappen naar de ontwikkeling en de productie van een seriewagen in een zeer harde val.

“ ‘cash burn rate’ van tien miljoen per maand ”

Dat is jammer, maar het was eigenlijk ook te voorzien. Tijdens de ontwikkeling van de Lightyear 0 stuitte het team steeds op nieuwe praktische problemen en obstakels die moesten opgelost worden. Op zich geen schande. Zelfs te verwachten bij een nieuw innovatief project. Maar het betekende wel dat de lancering van het eerste model steeds achteruit moest worden geschoven. En dat de kosten en ook de verkoopprijs van de zonneauto steeds hoger opliepen. Aanvankelijk werd er een prijskaartje van een 100.000 euro op de Lightyear 0 gekleefd. Maar in 2022 was dat reeds tot … 250.000 euro gestegen.

Dat was zeer duur voor een wagen die nog niet eens bestond en geproduceerd zou worden door een nieuw bedrijf dat zijn strepen in de autosector nog helemaal niet had verdiend. De bedoeling was het automerk Lightyear met dat eerste model, Lightyear 0, te lanceren en dan het gamma verder uit te breiden met toegankelijkere en goedkopere modellen. Zo stond volgens het bedrijf de Lightyear 2 al in de steigers, waarvoor verscheidene leasingmaatschappijen reeds duizenden orders zouden plaatsen. Zouden … want concrete contracten waren er blijkbaar nog niet.

Intussen werd er nog steeds een massa geld uitgegeven bij Lightyear. Automotive News spreekt van een ‘cash burn rate’ van maar liefst tien miljoen euro per maand tijdens de laatste maanden. Dat leidde al tot een verlies van 65 miljoen euro in 2022, zoals blijkt uit de voorlopige jaarrekening van vorig jaar. Wie aan de financiële knoppen zat, zag ongetwijfeld de ondergang van Lightyear al lang aankomen.

Icarus-verhaal

Terwijl eind 2022 er nog een feeststemming heerste bij de opstart van de productie van de Lightyear 0 in Finland bij Valmet Automotive, sloeg de sfeer begin dit jaar snel om. Er werd uitstel van betaling aangevraagd en intussen is het bedrijf failliet verklaard. Hiermee behoren de Lightyear 0 en zijn geplande opvolgers alweer tot de autogeschiedenis. Het moederbedrijf Atlas Technologies Holding blijft wel bestaan en wil zich naar eigen zeggen blijven richten op de ontwikkeling van de goedkopere Lightyear 2, die eind 2025 in productie zou gaan. Afwachten wat dat wordt…

Het debacle van Lightyear is echter geen alleenstaand geval. Ook andere EV-startups zoals Rivian en Lucid kenden na een beloftevolle opstart en enkele lucratieve kapitaalrondes ernstige problemen om hun productie vlot te krijgen, zodat ook daar de toekomst er zeker niet rooskleurig uitziet. Besluit: innovatie in de autosector is noodzakelijk en moet aangemoedigd worden, maar is zeker geen eenvoudige klus voor nieuwkomers die het avontuur blijkbaar op vele vlakken veel te licht opnemen.