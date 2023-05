Ophef in Frankrijk over prijsstijging tolwegen

Door: BV

Voor een groot deel van het Franse snelwegennet moet je tol betalen. Het gaat om zo’n 11.000km snelweg, waarvan zo’n 9.000km in handen is van privébedrijven. Die bedrijven, waarvan Vinci en Sanef de grootste zijn, mogen de wegen uitbaten onder een aantal strikte voorwaarden. Zo mogen ze geen al te hoge winstpercentages laten optekenen.

Derde prijsstijging op drie jaar tijd

Begin februari verhoogden de Franse tolweguitbaters de tarieven er. Ze stegen met gemiddeld meer dan 4,5% (4,68 procent bij Vinci, ANPR en AREA en 4,54 procent bij Sanef). Het is het derde jaar op rij dat de tarieven omhoog gaan, maar de prijsstijging was nog nooit zo uitgesproken. In economisch onzekere tijden wekt dat veel ongenoegen op bij de Franse bevolking. De betrokken bedrijven wijzen vooral naar de inflatie om de prijsstijging te verantwoorden. De politiek lijkt akkoord te gaan met de hogere tarieven. In Frankrijk betaalde je gemiddeld ongeveer 1 euro per 10 kilometer, maar dat wordt nu veeleer 1,05 euro. Alleen eigenaars van een elektrische auto krijgen soms 5% korting - iets wat ook best eigenaardig is aangezien ze zwaarder zijn en dus in principe meer slijtage aan het wegdek veroorzaken.

En wat met de winstbeperking?

De prijsstijging zorgt voor ophef in Frankrijk, vooral omdat de rendabiliteit van die bedrijven niet onder druk staat. Frankrijk staat toe dat de uitbaters een winst noteren van 7,67 procent. Maar uit cijfers die de Franse pers publiceerde zou nu al blijken dat de gemiddelde rendabiliteit van de uitbaters eerder 12 procent is. Of dat nog een staartje krijgt, is momenteel onduidelijk.