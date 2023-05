-95%: Noorse automarkt stort helemaal in elkaar

Door: BV

De Noorse automarkt is in januari helemaal in elkaar gestort. In het land werden in januari precies 1.860 nieuwe auto’s op nummerplaat gezet. Dat aantal is het laagste sinds 1962.

De januarimaand vertegenwoordigde een daling van 77 procent ten aanzien van de Noorse inschrijvingscijfers een jaar eerder. En het aantal is ook een spectaculaire 95% lager dan in december 2022 toen nog 39.497 nieuwe auto’s in het land werden ingeschreven. De automarkt is er helemaal in elkaar gestort.

Nieuwe belastingen

Helemaal onverwacht is de grote daling niet. Noorwegen voerde op 1 januari 2023 immers fiscale wijzigingen door. Die wegen vooral op de prijs van elektrische auto’s. Aan een aantal immense voordelen voor de elektrische auto kwam daardoor een eind. Zo is er voortaan een belasting van toepassing die rekening houdt met het gewicht van de auto. En laat nu net elektrische auto’s een pak zwaarder zijn dan conventionele auto’s. Bovendien moet er voortaan op EV’s van 45.000 euro (500.000 NOK) of meer weer BTW betaald worden, wat de transactieprijs fors opdrijft. Wie er nog een elektrische auto wou kopen, sloeg z'n slag al eerder.

In 2022 gingen in Noorwegen nog 174.000 nieuwe auto’s de weg op. 80% daarvan was geëlektrificeerd. De drie populairste modellen zijn er de Tesla Model Y, Volkswagen ID.4 en Skoda Enyaq.