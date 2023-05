Chinees automerk probeert klassieke Mini te patenteren

Door: BV

De Chinezen nemen graag een loopje met intellectuele eigendomsrechten. Dat is bekend. Meestal merk je daar als toeschouwer weinig of niks van omdat het productiedetails, technische oplossingen of onzichtbare componenten zijn die worden gekopieerd. Maar er zijn ook een hoop voorbeelden bekend van designs die worden overgenomen. Westerse bedrijven hebben het erg moeilijk om zich te wapenen tegen kopieën van hun producten (zie enkele voorbeelden hier). Al te vaak wuift het Chinese gerechtssysteem, dat sterk gepolitiseerd is, de Westerse bezwaren weg. Ja, zelfs bij duidelijke voorbeelden.

Chinees Staatsbureau vindt gelijkenissen

Het Chinese Bejing Estek Technology ging nu echter toch een stap te ver. In mei vorig jaar vroeg het bescherming aan (!) voor een design voor een compacte auto met elektrische aandrijflijn. Die lijkt als twee druppels water op een klassieke Mini. De Chinezen combineerden stijlkenmerken van verschillende evoluties van het model dat tussen 1969 en 2001 te koop was om uiteindelijk bij een zogezegd uniek model uit te komen. BMW, eigenaar van Mini, kreeg wind van de zaak en tekende protest aan. En het Staatsbureau voor Intellectuele Eigendom geeft de Duitsers in een eerste vonnis nu alleszins gelijk. Estek Technology kan nog wel protest aantekenen.