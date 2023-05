Hoe meer luxe, hoe meer problemen zegt studie

Door: BV

Het vooraanstaande onderzoeksbureau J.D. Power brengt jaar na jaar de betrouwbaarheid en klantentevredenheid van automodellen in beeld. Daaruit blijkt nu alvast dat een dure, hoogtechnologische auto kopen, geen garantie biedt op een betere ervaring. Veel premiummerken stellen teleur op vlak van betrouwbaarheid en tevredenheid, en vooral hun drang om snufjes aan te bieden ligt daarvan aan de basis.

Kloof tussen volumemerken en premium nog nooit zo groot

Eerst het goede nieuws. Algemeen gesproken worden auto’s eigenlijk wat betrouwbaarder. Maar tegelijk ontstaat er een grote kloof tussen de scores van volumemerken en die van premium-modellen. Het verschil tussen volumemerken als Kia en premiummerken als Audi of BMW was de jongste 34 jaar nog nooit zo groot. Hoofdoorzaak: infotainmentsystemen.

Premium- en luxemerken verlegden de afgelopen tijd hun nadruk van mechanische kenmerken naar technologische kenmerken. Een voorbeeld: een Mercedes S-Klasse koop je niet langer omdat het de meest comfortabele auto is. Tegenwoordig zijn de geavanceerde features en zaken als een groot scherm belangrijke ver- en aankoopargumenten. Een uniek snufje lijkt erbij te horen. Merken troosten zich kosten nog moeite om iets aan te bieden dat je elders niet vind. Alleen: die snufjes is net waar het systematisch mis loopt. Volgens J.D. Power is het infotainmentsysteem net de grootste bron van ergernis bij eigenaars of gebruikers. Ze zijn te complex, onbetrouwbaar en ze werken zelden goed. J.D. Power stipt ook aan dat veel van die dure technologie na verloop van tijd overbodig wordt of er eenvoudigweg betere oplossingen worden gevonden. In dat verband wordt het voorbeeld van de stembediening aangehaald. Al ruim 20 jaar leverbaar op de topmodellen van enkele merken, maar nog steeds niet functionerend naar tevredenheid. “En dat terwijl je met Android of Apple wel goede resultaten haalt”, zegt J.D. Power erover.

Alleen BMW, Cadillac en Lexus doen goed

Stembesturing, de integratie met een smartphone, Bluetooth-verbindingen, verouderde navigatiefuncties en de moeilijkheden bij de bediening van een aanraakscherm zijn de voornaamste redenen waarom mensen ontevreden zijn over hun auto. De vijf slechtste merken volgens J.D. Power zijn Ford, Audi, Lincoln, Land Rover en Tesla. BMW, Cadillac en Lexus zijn de enige premiummerken die boven het industriegemiddelde scoren.