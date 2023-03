Na 40 jaar VW GTI-treffen niet welkom in Oostenrijk want niet groen genoeg

Door: BV

Al sinds 1982 komen Europese Volkswagen-liefhebbers elk jaar bijeen in het Oostenrijkse dorpje Maria Wörth. Aanvankelijk was het een viering van de Golf GT met slechts 100 deelnemers. Over veertig jaar is het echter uitgegroeid tot een heus VW- en tuningfeest met meer dan 100.000 bezoekers. Maar de gemeente kondigt nu aan dat het Wörthersee-treffen (letterlijk vertaald: meer bij Wörth) er niet langer welkom is.

Van graag geziene gasten naar ecohooligans

De Oostenrijkse gemeente bedient zich van het geliefkoosde argument om eender wat te verbieden: er wordt verwezen naar het milieu en het behoud van ecosystemen. Vier jaar geleden, toen het treffen voor de laatste keer doorging (door coronaperikelen werd het drie jaar op rij geannuleerd), sprak hij nochtans andere taal. Toen waren de bezoekers ervan nog “graag geziene gasten die een bijdrage leverden aan de plaatselijke economie.” De ruimte die de GTI-meeting werd ingenomen zal heringericht worden. Er komen nieuwe, groenere faciliteiten.

Wörthersee GTI Fest werd door Volkswagen zelf ondersteund. Het merk maakte er een gewoonte van om er met concepts, demovoertuigen en nieuws uit te pakken. Volkswagen onderzoekt nu wat de mogelijkheden zijn voor de toekomst.