Dit weekend oldtimerbeurs Flanders Collection Cars in Gent

Door: BV

Dit weekend gaat in Flanders Expo de inmiddels 33ste editie van Flanders Collection Cars door. Een beurs die liefhebbers van oude voertuigen aantrekt en waar niet alleen klassieke auto’s te bewonderen en te kopen zijn, maar waar je ook stands vindt met literatuur, onderdelen, documentatie, kunst, kledij en memorabilia. Er worden meer dan 175 standhouders verwacht.

Off-road en 75 Jaar Porsche

De organisatie belicht steeds een specifiek thema. Dit jaar is dat ‘off-road’. De organisatie pakt uit met een bijzondere expositie van Range Rover Classics, waaronder de RR Classic LSE en 4x6. Bovendien is Feryn Dakar Sport aanwezig met de Dakar Rally opstelling. Zowel de Mercedes 6x6 race truck (2022 winnaar Classic Dakar Trucks) alsook de Toyota 100 Classic van Pascal Feryn en Koen Wauters zullen hier opgesteld worden.

En omdat Porsche dit jaar 75 jaar bestaat is er ook een hommage aan dat merk - waarbij vooral voor modellen uit het rallyverleden van het merk werk gekozen. Dat pas immers ook nog mooi binnen het off-road-thema. Er zal onder meer een 911 SC RS Bastos en een Rothmans Porsche 911 van Bernard Munster Autosport te zien zijn.

De beurs gaat door op zaterdag 18 en zondag 19 februari in de beurshallen 3, 5 en 7 van Flanders Expo in Gent. Meer info is te vinden op de website van het evenement.