TomTom: files kosten elke Belg tot 161 euro per jaar

Door: BV

Londen is de stad met het langzaamste verkeer ter wereld. Dat blijkt uit een studie van de Nederlandse ontwikkelaar van locatie- en navigatietechnologie Tomtom. De Britse hoofdstad is er met haar forse anti-autobeleid wellicht zelfs fier op. 10 kilometer rijden nam er vorig jaar gemiddeld 36 minuten en 20 seconden in beslag. Er woont bijna 9 miljoen man.

Brussel traagste stad van het land

Brussel staat op de 14de plaats van de wereldranglijst, hoewel het met 2,1 miljoen inwoners lang niet de 14de grootste stad is. Ze staat zelfs niet in de top 100 van grootste steden ter wereld. Tien kilometer afleggen duurt er gemiddeld 25 minuten en 30 seconden. In de spits wordt dat meer dan een half uur. Het is de stad met het traagste verkeer in België en staat in Europa op de zevende stek. Brusselsaars zaten in de spitsuren vorig jaar gemiddeld 236 uur in de auto, waarvan 91 uur in een file. Meer dan drie volle dagen file.

Files kosten de gemeenschap massa's tijd en geld

Traag verkeer heeft ook gevolgen voor de economie. TomTom becijferde dat de files elk jaar 202kg CO2 per bestuurder genereren. Daar hangt ook een kostprijs aan: wie op benzine rijdt verliest er 161 euro aan, wie op rijdt verliest er jaarlijks 130 euro aan en de bestuurders van een elektrisch voertuig zijn er 89 euro aan kwijt.

Elders in Europa zijn Boekarest, Dublin, Milaan en Parijs absoluut te mijden voor wie niet graag file rijdt.