Onderzoek: BMW maakt de beste auto’s en dit luxemerk de slechtste…

Door: BV

Uit onderzoek van Consumer Reports mag blijken dat BMW de beste auto’s van allemaal maakt. De Duitse premium autoconstructeur veroverde de eerste plaats in de jaarlijkse resultaten van de Amerikaanse testaankoop-tegenhanger. Het onderzoek beoordeelt automerken op basis van de prestaties, veiligheid en betrouwbaarheid van hun voertuigen en houdt rekening met de resultaten van interne tests en de resultaten van een onderzoek onder autogebruikers.

Veel Aziatische merken in top 10

BMW klom twee plaatsen en verdrong Subaru van de eerste plaats. Volgens de publicatie bouwen de Duitsers “veel goed presterende en betrouwbare modellen”. BMW’s zustermerk Mini scoorde ook goed en steeg vijf posities nar de derde plaats. Aziatische merken domineren de rest van de top 10. Je vindt er Lexus, Honda, Toyota, Genesis (het luxemerk van Hyundai), Mazda en Kia. Audi kan zich in de top 10 werken, maar het blijft ver achter BMW. Mercedes staat zelfs maar op de 26ste plaats. Het eerste Amerikaanse merk vinden we op de twaalfde plaats, maar dat is voor de EU-markt vanzelfsprekend niet relevant. Typische Europese merken als Renault, Citroën, Opel, Dacia... zijn uiteraard ook niet opgenomen.

Tesla niet goed, maar beter

Tesla dat niet bepaald een goede reputatie geniet op vlak van betrouwbaarheid, steeg zes plaatsen naar een 17de stek. Helemaal onderaan staan merken die vooral cliché’s bevestigen. Op 29 staat Alfa Romeo dat net iets beter doet dan Jaguar. Land Rover is het enige merk dat slechter doet dan Jeep. Het voert voor het tweede jaar op rij de rode lantaarn.