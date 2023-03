BMW X5 M en X6 M met Mild-Hybrid V8 en XM-geïnspireerde styling

Door: BV

BMW heeft de X5 en X6 opgefrist en dat betekent dat ook de M-versies onder handen worden genomen. Niet tegelijkertijd natuurlijk, maar pas nu, een beetje later zodat we er twee keer over kunnen berichten. Marketingdiensten moet ook hun doelstellingen halen.

Sneller als je bijbetaalt

Verandert in elk geval niet: de 4,4l V8 onder de kap van de snelste X5 en X6 levert nog altijd 625pk en 750Nm. Opmerkelijk, want er is nochtans een hoop werk verricht. De turbo’s zijn aangepast, het inlaatkanaal is aangepast, het uitlaatspruitstuk is nieuw en de krukas is aangepast. Daardoor is de motoraanduiding niet langer S63, maar S68. Volgens BMW levert al het voorgaande bij hetzelfde vermogen toch scherpere prestaties op. Een automaat, 48V elektrische ondersteuning en vierwielaandrijving zitten ook nog in het recept. Kwestie van zo’n kolossen toch een sprinttijd van minder dan 4 seconden te kunnen geven. De topsnelheid wordt vastgesteld op 250km/u of zelfs 285km/u voor wie zo zot is om bij te betalen voor het M Driver’s Package.

Gebogen scherm

Het uiterlijk van de twee X’en is intussen wat bijgespijkerd met als hoogtepunten een herziene grille en andere bumpers zijn daarvan de hoogtepunten. Ze doen allemaal wat meer denken aan de BMW XM. BMW is er ogenschijnlijk nog altijd van overtuigd dat dat een esthetische hoogvlieger is. Wat is er nog? Wel, aan de binnenkant is er voortaan een instrumentarium en infotainmentsysteem met een gebogen scherm. Iets wat je écht wil, als je de merkvertegenwoordigers in hun redenering wil volgen. Er is ook een lichtbalk op het dashboard en bijna modellen worden standaard geleverd met een interieur met koolstofvezel componenten.

De X5 en X6 M beleven hun publieksdebuut in maart en een maand later start de Amerikaanse fabriek met de productie ervan.