Onvoorstelbaar: er vallen wéér wielen van de Subaru Solterra

Door: BV

Afgelopen zomer moest Toyota een verkoops- en leveringsstop invoeren voor de nieuwe elektrische auto van het merk: de bZ4X. Een drastische maatregel die het gevolg was van een beschamend probleem: de wielen van de auto konden los komen. De situatie was voldoende ernstig opdat de fabrikant de klanten die reeds een auto ontvangen hadden met aandrang verzocht om er niet meer mee te rijden. Zelfs niet naar een garage. Een oplossing liet uiteindelijk lang op zich wachten en kwam er pas in oktober. De technisch identieke Subaru Solterra had vanzelfsprekend hetzelfde probleem.

De problemen van de baan? Wel...

In de loop van de herfst konden Toyota en Subaru weer tot de uitlevering van hun elektrische crossover overgaan. De oplossing die door de Japanners was uitgedacht was verrassend eenvoudig: er werd een extra rondel tussen de bout en de wielnaaf aangebracht. Een oplossing die volgens de ingenieurs van Toyota niet ongewoon is bij krachtige auto’s, ofschoon dat eigenlijk niet helemaal waar was. In elk geval is het zo dat de toevoeging de krachten op het wiel moest beperken om er zo voor te zorgen dat het wiel niet meer los zou laten.

Het heeft er alle schijn van dat bij reeds geproduceerde auto’s de aanpassingen gewoon achteraf werd gedaan door onderaannemers. In de VS heeft één van die onderaannemers z’n werk ogenschijnlijk niet goed gedaan. Daarom worden nu weer meer dan 1.000 klanten verzocht om hun Subaru (Toyota's zijn tot nader order niet betrokken) terug te brengen. Volgens een Amerikaanse veiligheidswaakhond kunnen zelfs de wielen van auto’s die weinig rijden al los komen, met het risico op een ongeluk tot gevolg. Subaru van haar kant laat weten dat de wielen op kosten van het merk op een correcte manier zullen herbevestigd worden. De reactie geeft specifiek aan dat de wielbouten met een precieze trekkracht moeten worden vastgezet, wat suggereert dat de auto’s bijzonder gevoelig zijn geworden voor een correcte montageprocedure.