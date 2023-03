Nu al problemen op komst: elektrische auto’s moeten trager opladen

Door: BV

De Vlaamse energieregulator VREG ging in opdracht van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) na wat de verwachte impact is van de energietransitie op het laagspanningsdistributienet. Het is immers de bedoeling dat steeds meer mensen met een elektrische auto gaan rijden, dat warmtepompen de verwarming van huizen overnemen en dat zoveel mogelijk particulieren zich laten verleiden tot investeringen in zonnepanelen.

40 procent van het laagspanningsnet moet verstrekt worden

Die drastische hertekening van het energieverbruik in het laagspanningsnet (dat is het netwerk dat voor gewone huizen wordt gebruikt), zal zo z’n gevolgen hebben. Netbeheerder Fluvius rekende eerder al uit dat veertig procent van het laagspanningsnet versterkt moet worden. Tussen volgend jaar en 2032 zal het daarvoor 4 miljard euro extra investeren. Geld dat uiteindelijk door de gebruiker betaald zal moeten worden. Het totale kostenplaatje is overigens onbekend. Dat is nog niet berekend, terwijl je zou verwachten dat een totale accurate inschatting van de kosten toch deel uitmaakt van het beslissingsproces om bijvoorbeeld tegen 2035 (of vroeger) de elektrische auto te verplichten.

Burgers stimuleren om zo traag mogelijk te laden

Bij de VREG klinkt het dat de huidige capaciteit volstaat om momenteel aan de elektriciteitsvraag te voldoen en dat er bij de hoogst mogelijke afnamepiek vooral problemen met de spanningskwaliteit kunnen optreden. "Die problemen vallen doorgaans nog binnen de normen, maar een verdere spanningsdaling kan tot gevolg hebben dat apparaten niet meer goed werken of zelfs beschadigd raken”, zegt de VREG daarover. Toch wil de VREG netinvesteringen liever wat uitstellen, bijvoorbeeld door het trager opladen van elektrische auto’s te stimuleren. Dat gebeurt trouwens eigenlijk al via het capaciteitstarief, maar het lijkt erop dat de regulator verder wil gaan.

Traag laden is helemaal niet goed voor een elektrische auto

Dat zo traag mogelijk kleeft wel een pleister op de wonde van de energieleverancier, maar het doet weinig om het gebruik en de kost van de elektrische auto te optimaliseren. Trager laden neemt vanzelfsprekend meer tijd in beslag, maar traag laden is volgens tests van de het Duitse ADAC ook veel minder efficiënt. De overdrachtsverliezen (die vooral bestaan uit opgewekte warmte) kunnen bij traag lagen tot vier keer hoger zijn dan bij een optimale laadsnelheid.