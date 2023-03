Opfrisbeurt voor VW ID.3 maar goedkope versie blijft uit

Door: BV

De elektrische Volkswagen ID.3 is nog geen vier jaar jong, maar de Duitsers nemen de hatchback nu al onder handen. De opfrisbeurt moet vooral bewijzen dat het merk kan luisteren naar kritiek. En die was er wel op de ID.3. Vooral de materiaalkeuze - een zee van goedkoop ogend plastic - moest het ontgelden.

Beter interieur

De binnenkant is dan ook waar de ID.3 van nu het meeste vooruitgang belooft. Hij kreeg een nieuwe interieurbekleding die z’n samenstelling uit gedeeltelijk gerecycleerde materialen verkoopt als een voordeel. 71% van de zetelbekleding was in een vorig leven al eens plastic. Elders in het interieur: hertekende deurpanelen met grotere armsteunen én meer zacht aanvoelende materialen.

VW was niet tevreden van het uiterlijk

Het uiterlijk blijft herkenbaar en behalve een 6mm lager koetswerk dat suggereert dat er ook iets aan de ophanging werd gedaan (over technische details wordt zoals dat tegenwoordig gebruikelijk is nauwelijks uitgeweid), bleven de afmetingen identiek. Achteraan zijn er nieuwe lichtunits, maar aan de voorzijde veranderde heel wat. Volkswagen maakte er de jongste tijd geen geheim van dat het ontevreden was met design van sommige van de nieuwe generatie producten. De ID.3 viel daar duidelijk onder. Enkele van de meest kenmerkende stijlbeslissingen worden nu in elk geval overboord gegooid. De bumper met het kippengaasmotief is vervangen door een strakker getekend meer conventioneel ogend exemplaar. En de motorkap is ook nieuw. Er zit nu geen zwarte band meer op.

Waar blijft de 'betaalbare' VW ID.3?

Op vlak van aandrijving verandert er weinig. Er is nog steeds keuze uit een 58 of 77kWh accu en het is een 201pk en 310Nm sterke elektromotor die voor de aandrijving zorgt. De snelste gaat naar 100km/u in 7,3 seconden. In de toekomst zou het model bidirectioneel laden moeten kunnen ondersteunen, wat wil zeggen dat je ook weer stroom uit de batterij zou kunnen halen (met de nodige transferverliezen uiteraard).

De website van Volkswagen België toont een vanafprijs van 47.155 euro voor de Business Life-uitvoering met 58kWh accu. Bij de lancering vier jaar geleden beloofde het merk nog een betaalbaar model met een vanafprijs van minder dan 30.000 euro en een kleinere accu, maar die uitvoering materialiseerde nog steeds niet. VW herhaalt wel nogmaals gedeeltelijk z’n belofte: er komt een versie met een compactere batterij. Ooit.