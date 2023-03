De brandstofmotor vecht terug: Duitsland zegt ‘nein’ tegen verplicht elektrisch autorijden

Door: BV

In februari worstelde het Europese plan om de verkoop van nieuw elektrische auto’s vanaf 2035 te verplichten zich door het Europese Parlement. Daarna moest het alleen nog de Europese Raad z’n fiat krijgen - iets wat doorgaans aanzien wordt als een formaliteit. Maar er rommelt wat. De verbrandingsmotor kan zich, zo lijkt het nu, aan een strohalm vastklampen.

Europa meer verdeeld over elektrificatie dan de beslissing doet vermoeden

In tegenstelling tot de houding die de EU aanneemt over de stelligheid van de beslissing om verplicht te elektrificeren (ja, ja een brandstofcel op waterstof zou ook kunnen), zijn de fundamenten voor de beslissing eigenlijk niet zo stevig. In het voorstel slopen eerst al ‘evaluatiemomenten’. Dat zijn tijdstippen waarop de EU een evaluatie van de haalbaarheid zal maken en zichzelf het recht geeft om aanpassingen te doen. Andere criteria hanteren, de timing achteruit schuiven. Dat soort van zaken. Bovendien bleek het EU-parlement afgelopen maand opvallend verdeeld te zijn over de invoering van deze onwaarschijnlijk drastische ingreep in de economie (de autosector is met 15% van het werknemersbestand de grootste industriële werkgever van Europa) de mobiliteit (dus vrijheid) van haar bevolking. Uiteindelijk nam het parlement de historische maatregel aan met een marge van minder dan 10% van de stemmen.

Strijd tegen de auto

Alleen de Europese Raad moet het voorstel nu nog goedkeuren. Iets wat eigenlijk aanzien wordt als een formaliteit. Maar dat loopt voorlopig niet zoals gepland. Italië verzet zich al langere tijd fel tegen een verplichte elektrificatie van het Europese wagenpark, bijgestaan door onder meer Hongarije en Polen. Maar nu vraagt ook Duitsland concessies. De land zegt nu dat het alleen achter het voorstel kan blijven staan wanneer er een uitzondering komt voor synthetische brandstoffen. Die zijn in het huidige voorstel niet toegelaten omdat die weliswaar CO2-neutraal gemaakt kunnen worden, maar natuurlijk nog steeds uitstoot veroorzaken. Duitsland en Italië dreigen het plan nu in de Raad te blokkeren. De Duitse minister van Verkeer Volker Wissing liet aan persagentschap Bloomberg weten dat “we e-brandstoffen nodig hebben omdat er geen alternatief is als we het wagenpark klimaatneutraal willen exploiteren. We moeten alle technologische opties openhouden en gebruiken.” En hij voegde er nog aan toe “ik begrijp deze strijd tegen de auto niet en waarom sommige mensen bepaalde technologieën willen verbieden”.