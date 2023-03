Hier is een volledig zelfrijdende Honda

Door: BV

Wie de propaganda van de autosector de afgelopen tien jaar geloofde, kijkt wellicht nog steeds mistroostig uit naar helemaal zelfrijdende auto’s. Die zouden al vanaf 2017 leverbaar zijn. Maar het vlot niet zo met die auto’s waarin je geen bestuurder meer nodig hebt. Tientallen miljarden ontwikkelingsgeld kroop erin. Intussen lijkt het steeds minder zeker dat auto’s zonder chauffeur er komen. Momenteel lijkt een auto die meer kan dan z’n plan trekken op lange stukken snelweg of in files een verre toekomstdroom. Het grootste probleem is de onberekenbaarheid (letterlijk) van een complexe wegomgeving. Vooral in Europa, met z’n drukke complexe en chaotische wegennet.

Deze Honda rijdt wél helemaal zelf

Maar in meer gecontroleerde omstandigheden kunnen zelfrijdende auto’s wel. Mercedes heeft een S-Klasse die helemaal autonoom parkeert in een parkeergarage in München. Dat kan hij omdat de garage millimeterprecies in kaart is gebracht. Zelfrijdende voertuigen in een werkomgeving zullen sneller een realiteit zijn dan die op de weg. Bij Honda hebben ze inmiddels al een model van de derde generatie klaar. De specificaties zijn nu goed genoeg om een succesvolle commercialisering toe te laten.

De derde generatie van de AWV (van Autonomous Work Vehicle) moet helemaal zelf door fabrieken of constructiezones kunnen rijden. Met een lengte van 3 meter en een breedte van 1,3 meter biedt het nu plaats aan twee paletten. Hij kan autonoom rijden met snelheden tot 16km/u of afstandsbediend tot 4km/u. Een 18,6kWh accu geeft het 45km rijbereik of 10 uur werkduur. En het belangrijkste van al: de vorige generatie van het ontwikkelingsproject kon amper 400kg laden, maar dat is nu meer dan verdubbeld naar ruim 900kg. En een definitief productiemodel zal nog beter doen, zegt Honda. Over de prijs is nog niks bekend.