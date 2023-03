Man rijdt per ongeluk weg in de verkeerde Tesla, hoe kan dat?

Door: BV

Wegrijden met de auto van een ander kan je eigenlijk alleen als je een sleutel hebt. Maar een Canadese man stapte per ongeluk in de verkeerde Tesla Model 3 en kon er zonder problemen mee rijden.

Per ongeluk verwisseld

Ene Rajesh Randev uit Vancouver wandelde vorige week terug naar zijn geparkeerde Model 3. Die stond toevallig naast een ander bijna identiek exemplaar. Hij opende de auto met de app op z’n telefoon en reed weg. Alleen: hij zat zonder het te weten in de verkeerde auto. Hij belde nog naar z’n vrouw om te vragen of die iets wist van een barst in de voorruit, want die zat er voorheen toch niet?

Even later kreeg hij een berichtje “Rajesh, jij rijdt toevallig niet in een Tesla?”. Een berichtje dat afkomstig was van de eigenaar - die Rajesh z’n eigen Tesla ook open had kunnen doen en daarin z’n gegevens had gevonden. Pas toen viel de Canadese dollar van de bestuurder, die de auto wel gewoon verder kon blijven gebruiken en er zelfs z’n kinderen mee van school ophaalde, alvorens met de andere eigenaar af te spreken om auto’s om te wisselen.

Tesla was onbereikbaar

De Tesla-app zou een eigenaar vanzelfsprekend alleen toegang tot z’n eigen auto mogen verlenen. Beide eigenaars namen volgens de website Global News via e-mail contact op met Tesla om meer uitleg te krijgen, maar die mailbox zit vol.

Het is al lang niet meer de eerste keer dat moderne sleutelloze toegangsystemen in opspraak komen. Onder meer omdat ze veel gemakkelijker te kraken zijn dan de autosector vaak wil laten uitschijnen. Maar blijkbaar kunnen ze zich net als bestuurders ook gewoon eens van auto vergissen.