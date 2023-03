ID.2: de betaalbare elektrische Volkswagen van de toekomst

Door: BV

Volkswagen stelt de ID.2all voor. Een studiemodel van wat straks een betaalbare elektrische VW moet worden. Minder dan 25.000 euro voor de instapversie, beloven de Duitsers. Iets wat je maar beter met een korrel zout neemt. Toen de ID.3 (inmiddels vernieuwd) werd voorgesteld deed het merk dat ook al: toen werd een betaalbare versie voor minder dan 30.000 voorspiegeld. De goedkoopste versie kost momenteel 47.155 euro.

De ID.2 gebruikt geheel naar Volkswagen-traditie dezelfde bouwstenen als het gros van de andere elektrische modellen van de groep. Op de cruciale batterijgrootte wordt de vinger (nog) niet gelegd, maar er wordt gesproken van een rijbereik van ongeveer 450km (volgens de optimistische WLTP-cyclus). Aan 226pk moet het model genoeg hebben voor een acceleratietijd naar 100km/u in minder dan 7 seconden, terwijl de top afgeregeld wordt op 160km/u. De batterij zou zich op 20 minuten van 10 naar 80% moeten laten laden, maar hoe snel dat dan precies is, wordt evenmin vermeld.

Het vermogen wordt voor het eerst binnen de MEB-architectuur alleen naar de voorwielen versluist. Dat levert achteraan wat meer ruimte op, wat zich vertaalt in een koffervolume van 440 tot 1.330 liter - riant voor een auto in dit segment. Onder de achterbank is nog een extra bergruimte van 50 liter.

Nu al stijlbreuk

Met een lengte van 4,05 meter en een breedte van 1,81 meter heeft de ID.2 grosso modo dezelfde afmetingen als een Polo. En… zo ziet hij er ook uit. Volkswagen laat de originele stijl van de ID-modellen nu al varen. Die mochten eigenlijk vooral niet op een traditionele Volkswagen lijken - alles moest anders. VW maakt op dat vlak nu een bocht van 180°. Voor wat de buitenzijde betreft dan toch. Aan de binnenkant zit een opvallend strak minimalistisch dashboard dat eigenlijk alleen twee schermen omvat. Fysieke knoppen lijken er nauwelijks meer te zijn.

De productieversie van de ID.2all wordt in 2025 verwacht.