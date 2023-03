Deze drie automerken hebben de trouwste klanten

Door: BV

Automerken proberen steeds klanten aan hun producten te ‘lijmen’. Merkentrouw heet dat. Wie al een auto van een bepaald merk heeft en daar tevreden over is, blijft voor een volgende aankoop misschien wel bij dat merk. Op lange termijn is merkentrouw erg waardevol. Het vergt immers meer inspanning om een klant bij een ander merk weg te lokken. En inspanning dat wil zeggen: geld. Het Duitse Automobilwoche nam marktanalysebedrijf Dataforce onder de arm om uit te vlooien welke merken de trouwste klanten hebben en waarom. Belangrijk: er werd alleen naar particuliere kopers gekeken.

Tesla heeft vooral 'fans'

Er wordt wel eens smalend gezegd dat Tesla geen echte klanten heeft, maar vooral fans. De Duitse cijfers lijken dat te bevestigen. Zo maar eventjes 86,6% van de Teslaklanten die vorig jaar een nieuwe auto kochten, kwamen weer bij het Amerikaanse EV-merk terecht. Opmerkelijk aangezien Tesla zowat het onberekenbare broertje in de auto-industrie is. Het laat prijzen soms hevig fluctueren en het merk maakt regelmatig beloften die het niet nakomt. Maar het lijkt de klanten niet te deren.

Dacia en Toyota scoren goed

Op nummer twee vinden we Dacia, gevolgd door Toyota. Twee merken die onder particuliere kopers erg veel populariteit genieten. Volgens Dataforce is de merkentrouw van Dacia-kopers eenvoudig te verklaren: ze krijgen een nieuwe auto voor het kapitaal van een occasie en ze willen niet meer terug naar de tweedehandsmarkt. Bijna 74% van de Dacia-klanten koopt opnieuw een auto van dat merk. Toyota tikt af op de derde stek met een klantentrouw van net geen 60%. Daarvoor wijzen de Duitse onderzoekers vooral naar de oudere doelgroep die Toyota aanspreekt. Van de klanten ouder dan 75 jaar - en zo heeft Toyota er blijkbaar heel wat - blijft 75% bij het merk.

Hoe meer auto’s je verkoopt, hoe moeilijker

De Duitse merken scoren niet zo goed. Dat heeft volgens de conclusies van het onderzoek onder meer te maken met het aantal auto’s dat ze verkopen. “Hoe meer je verkoopt, hoe minder trouw je klanten zijn”, zo klinkt het. Maar er is ook een algemene tendens van afkalvende klantentrouw. Misschien ook niet verwonderlijk: de afgelopen decennia hebben automerken systematisch meer en meer van hun unieke karakter opgeofferd. Ze worden meer en meer gebouwd met een set standaardonderdelen en rijden ook steeds vaker gelijkaardig.