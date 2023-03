Sedan maar sexy: de nieuwe Hyundai Sonata

Door: BV

De traditionele sedan is in ongenade gevallen. Op Europese bodem is hij inmiddels ‘quantité négligable’. Te klein om nog mee te spelen. Volkswagen bouwt de volgende Passat alleen als break. Maar de sedan vecht toch terug - een klein beetje maar. Ze schudden hun stoffige, oubollige design af om terug naar de gratie van de klant te dingen. Bekijk deze nieuwe Sonata bijvoorbeeld. Ooit het toonbeeld van een generisch design, maar in z’n nieuwe uitvoering uitgesproken gewaagd. Officieel is het zelfs maar een facelift, maar de stijltaal van de jongste Kona zorgt voor een heuse stijlbreuk. Alleen… over Europese plannen hebben we nog niks vernomen.

Gebogen scherm niet meer alleen bij BMW

Een grondige facelift dus - die meer omvat dan alleen lichten en bumpers, maar voor- en achteraan ook een nieuwe motorkap en kofferklep omvat. Een gepeperde N-lijn heeft een dubbele uitlaatlijn en lichtmetalen 19-duimers. Aan de binnenkant zit een groot gebogen scherm. Een beetje zoals dat in recente BMW’s terug te vinden is. Erg lang was dat dus niet uniek.

Onder de kap komen natuurlijk een hoop verschillende motoren. Voor de VS - die de belangrijkste markt lijkt te worden - wordt getipt op een 2,5l viercilinder met turbo. En een vierwielaangedreven variant - een primeur voor de Sonata - is reeds bevestigd. De gedoodverfde concurrent voor de Toyota Camry gaat in april in première.