Eerste Turkse elektrische auto is hit

Door: BV

Het heet Togg - het elektrische automerk uit Turkije. Al mag je ‘auto’ en ‘automerk’ eigenlijk niet meer gebruiken. Fabrikant van mobiliteitstechnologie en elektrische smart device, dat zijn de termen die je er tegenwoordig op moet kleven. Die marketingsaus lijkt te smaken, want voor het eerste model zijn er op 10 dagen tijd meer dan 177.000 bestellingen genoteerd. Allemaal voor de binnenlandse markt - waar in het totaal nog niet eens 177.000 elektrische auto’s rondrijden.

Live loterij om te bepalen wie er één krijgt

Er wordt dus flink gejubeld. De T10X - een C-segment SUV met een moderne generische uitstraling - valt dus duidelijk in de smaak. Eigenlijk valt hij zo goed in de smaak dat er een nieuw probleem is: Togg kan eigenlijk helemaal niet zoveel auto’s bouwen. Dit jaar zijn er hooguit 20.000 productieslots. Eerder waren het er nog 12.000, maar de ambities zijn nu bijgesteld. De bouwslots werden in een digitale loterij aan gegadigden toegewezen, live uitgezonden op de Turkse nationale televisie.

Concurrent voor Tesla Model Y en VW ID.4

De Togg T10X is te koop in versies met respectievelijk een 52,4kWh of 88,5kWh accu. Ze beloven een rijbereik tussen 314 en 523km. Over de prestaties veel informatie geven - daar geloven de Turken niet in. Een gigantisch 29-duims infotainmentscherm en een selfiefunctie - dat is veel belangrijker.

De vanafprijs van de T10X bedraagt omgerekend zo’n 47.000 euro. Er zijn ambities om de West-Europese markt te veroveren. In 2024 zou Duitsland de spits afbijten.