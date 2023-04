Onderzoek: deze 20 gezinswagens zijn onbetrouwbaar

Door: BV

De occasiemarkt is in ons land bijna dubbel zo groot dan de markt voor nieuwe auto’s. En meer en meer gezinnen die niet gezegend zijn door het gebruik van een firmawagen, lijken er hun toevlucht toe te nemen. De prijs van nieuwe auto’s stijgt immers in recordtempo - vooral een gevolg van verschillende strategische politieke beslissingen en de heersende productiemalaise. Maar niet alle tweedehandswagens zijn daarom even betrouwbaar.

Hoe lager de score, hoe minder betrouwaar

Het Britse WhatCar organiseert periodiek een bevraging van tienduizenden automobilisten en distilleert daaruit een lijst met meer en minder betrouwbare occasies. De uitgever kijkt naar het aantal storingen, de ernst ervan én hoeveel tijd een herstelling in beslag neemt. Alle problemen van de afgelopen twee jaar tellen mee. Dit jaar werden net geen 25.000 automobilisten ingezet om van 32 merken en 248 modellen een betrouwbaarheidsscore te berekenen. Hoe lager het percentage, hoe minder betrouwbaar een automodel is. Dit zijn de auto’s die daarop in negatieve zin uitblinken.

Veel Duitse automerken in top-20

Opvallend is hoeveel auto’s met een goede reputatie toch hoog staan in deze tabel. Zo suggereren de resultaten van WhatCar dat het wijdverbreide MQB-platform van de Volkswagen-groep niet de vereiste betrouwbaarheidsdrempel haalt. De Audi A3 - die de laagste score haalt van allemaal -, VW Golf, Skoda Yeti én Skoda Octavia maken allemaal gebruik van die technische structuur. Bovendien mag uit de cijfers blijken dat de jongste evolutie van die structuur minder betrouwbaar is dan eerdere versies. De Golf, Octavia en A3 van recente bouwjaren doen slechter dan hun (al niet briljante) voorgangers. Ook te mijden: de jongste generatie Ford Focus (batterij, koetswerk, elektronica, versnellingsak), de Mercedes A-Klasse (airco, koetswerk, interieurafwerking) en de Opel Astra in z’n benzine-uitvoering. Opvallend weinig Franse auto’s bevolken deze lijst, terwijl er toch drie Japanners in voorkomen - hoewel die op vlak van betrouwbaarheid vaak ongenaakbaar geacht worden. Een Honda Civic vermijdt je beter als je liever niet langs de kant van de weg gestrand geraakt (airco, koetswerk, maar ook de motor). En zo te zien is ook de Toyota Prius van de vorige generatie niet optimaal betrouwbaar. Van de vorige generatie Mazda 3 liep het bij zo maar eventjes 46% van alle auto’s mis. Vooral met koetswerk en elektriciteit zijn er problemen.