Chinese autobouwer HiPhi lonkt naar Europa

Door: BV

De Chinese autofabrikant Human Horizons linkt naar Europa. Onder de merknaam HiPhi bouwt het op z’n zachtst gezegd unieke elektrische auto’s. De vleugeldeuren van de Tesla Model X zijn in vergelijking al saai.

Stap voor stap

Ze zijn daar bij Human Horizons opvallend nuchter. Er zijn geen plannen om de markt aan een recordtempo te veroveren. ‘Stap voor stap’, is wat ze er zeggen. Het merk heeft twee modellen die kwalificeren - een SUV en een sedan. Die komen eerst in beperkte aantallen naar een select aantal Europese landen. Het is weinig waarschijnlijk dat België tot de eerste golf behoort.

Tesla achterna, of toch eerder Nio

De SUV heet X, de sedan heet Z en er komt straks nog een compacte crossover aan die wellicht Y zal heten - iets waar Tesla wellicht niet gelukkig van wordt. De Z sedan is de opvallendste van allemaal. Die heeft een gigantisch accupakket van 120kWh. Met één motor stelt die 300pk en 410Nm ter beschikking van z’n bestuurder en met twee motoren is dat precies het dubbele.

De HiPhi’s werpen zich eigenlijk op als concurrent voor het Chinese Nio. Dat zou overigens wél dit jaar in België op de markt komen met auto’s die alleen via een abonnement verkrijgbaar zouden zijn. Maar die marktintroductie is inmiddels uitgesteld - en je zal ze ook gewoon kunnen kopen. En waarom die HiPhi’s in hetzelfde water zouden vissen? Wel, omdat ze net als de Nio’s niet alleen hoogtechnologisch zijn, maar ook peperduur. In China zijn ze vanaf zo’n 85.000 euro te koop. Die Chinese avantgarde doet dus niks voor democratisering van de EV.