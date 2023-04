Het einde van het keurmonopolie in Vlaanderen: hervorming op komst

Door: BV

De Vlaamse autokeuringen zullen grondig hervormd worden. Een herkeuring voor een klein gebrek zou niet langer binnen 15 dagen moeten gebeuren. Volgens voorstellen van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) zou je daarvoor bovendien ook bij een erkende garage terecht kunnen.

Onbetrouwbaar en klantonvriendelijk

Dat de Belg ontevreden is over de autokeuring is wellicht geen nieuws. Verhalen over bedenkelijke afkeuringen, lange wachttijden, onvriendelijkheid en onduidelijke communicatie zijn schering en inslag. Toch houdt België al bijna 100 jaar vast aan een autokeuring waarin privébedrijven een feitelijk monopolie hebben. Steeds meer mensen hebben klachten over de Belgische keurstations, zo blijkt uit cijfers van de Vlaamse ombudsman. Daar komt nog bovenop dat de autokeuringen zich ook nog eens bezondigden aan financiële malversaties - zo zou blijken uit een onderzoek van Het Laatste Nieuws en VTM.

Keurstations niet langer beloond voor massaal afkeuren

Na een stortvloed aan problemen, onder meer met lange wachttijden, problemen met de partikelmetingen, oldtimerkeuring en kritiek op de ingevoerde keuring voor motorfietsen, hield Lydia Peeters eerder al een prijsverhoging voor de autokeuring tegen. Koepelfederatie GOCA had daarom gevraagd. Nu zet ze de deur open voor grondigere hervormingen. Zo zou een herkeuring voor een klein gebrek niet langer binnen de 15 dagen moeten gebeuren, maar zou je daar een jaar de tijd voor krijgen. Ja, ook voor een klein gebrek dat een afkeuring tot gevolg heeft. Bovendien zou een herkeuring niet langer moeten plaatsvinden bij één van de vandaag erkende keurstations. Dat heeft twee concrete gevolgen: een herstelling én herkeuring zouden tegelijk bij een erkende garage kunnen plaatsvinden. En het zorgt er meteen ook voor dat een autokeuring niet meer beloond wordt voor het afkeuren van auto’s. Nu bestaat immers de perverse situatie dat de erkende keuringsinstanties - die private bedrijven zijn - meer verdienen naarmate ze meer voertuigen afkeuren.

Langere herkeuringstermijn gaat al deze maand in

De details van waaraan een garage zal moeten voldoen om zelf ook keuringsattesten af te leveren, zijn nog niet bekend. Maar de eisen (uitrusting en expertise) zullen wellicht gelijkaardig zijn aan die de keurstations.

De voorstellen zijn nog geen wet, maar het is de bedoeling dat dat uiterlijk tegen 2024 wel het geval is. De verlenging van de herkeuringstermijn voor kleine gebreken zal niet zo lang op zich laten wachten. Die zou al deze maand in voege treden.